Украина ввела антидемпинговую пошлину на российский шоколад
Ставка антидемпинговой пошлины составит 31,33%
Ставка антидемпинговой пошлины составит 31,33%
Межведомственная комиссия по международной торговле ввела на 5 лет антидемпинговую пошлину для шоколадных изделий из России. Об этом говорится в обнародованном решении в газете «Урядовый курьер», передает «Интерфакс-Украина».
Ставка антидемпинговой пошлины составит 31,33%. Решение комиссии вступит в силу через 30 дней после опубликования.
Комиссия установила наличие в 2013—2015 году демпингового импорта шоколада и кондитерских изделий с содержанием какао из России. За этот период ухудшились
Расследование комиссии осуществлялось в 2015 году.
Согласно Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности, пошлина будет применяться к таким кодам товаров: 1806 31 00 00 (шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, в брикетах, пластинках или плитках с начинкой, массой нетто до 2 кг); 1806 90 11 00 (шоколад и шоколадные изделия с содержанием какао, шоколадные конфеты, с начинкой или без начинки, содержащие алкоголь); 1806 90 19 00 (шоколад и шоколадные изделия с содержанием какао, шоколадные конфеты, с начинкой или без начинки, не содержащие алкоголь); 1806 90 50 00 (кондитерские изделия из сахара и их заменители, изготовленные из сахарозаменителей, с содержанием какао).
Как сообщалось, в Минэкономразвития расследовали демпинг при импорте российского шоколада.