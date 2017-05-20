Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Звезда сериала «Кухня» призналась во второй беременности
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Захарова показала изящное тело в роскошном платье - СМИ
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
8«Суперлюди» Японии
14События недели в фотографиях
20Крепостные стены XXI века
17:55 (мск), источник: Prokazan.ru

Власти Казани вновь пытаются продать глазную клинику на Бутлерова

Министерство земельных и имущественных отношений РТ вновь выставило на торги здание офтальмологической клиники на улице Бутлерова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Prokazan.ru

Начальная цена — 13,5 млн рублей. Шаг аукциона определен в 203 тыс рублей.

Сообщается, что торги пройдут 21 июня текущего года.

Напомним, предыдущие торги, которые проходили в июле 2015 года, были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Тогда минзем РТ выставлял на торги здание за 40 млн рублей. А в октябре прошлого года стоимость снизили уже до 20 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Под Казанью 17-летний подросток с друзьями убил своего отца, сжег и закопал его тело
Россия побеждает Канаду после второго периода матча ЧМ
Украина обложила российский шоколад пошлиной
США и Саудовская Аравия заключили военные контракты на $110 млрд
МегаФон пообещал компенсацию пострадавшим от сбоя абонентам
Путин отправит жителям Венесуэлы еду
Свадьба Пиппы Миддлтон: наряды, гости и юная принцесса-цветочница
Transparency готова обсудить с Поклонской проверку на коррупцию
Спорт
Общая посещаемость ЧМ-2017 должна составить 700 тысяч человек Рекорд общей посещаемости турнира принадлежит Праге и Остраве в 2015 году — 741 690 человек
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
В Италии бесплатно отдают несколько древних замков
Ипотечники начали голодовку в офисе «Абсолют-банка»
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь