Власти Казани вновь пытаются продать глазную клинику на Бутлерова
Министерство земельных и имущественных отношений РТ вновь выставило на торги здание офтальмологической клиники на улице Бутлерова. Об этом сообщает
Министерство земельных и имущественных отношений РТ вновь выставило на торги здание офтальмологической клиники на улице Бутлерова. Об этом сообщает
Начальная цена — 13,5 млн рублей. Шаг аукциона определен в 203 тыс рублей.
Сообщается, что торги пройдут 21 июня текущего года.
Напомним, предыдущие торги, которые проходили в июле 2015 года, были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Тогда минзем РТ выставлял на торги здание за 40 млн рублей. А в октябре прошлого года стоимость снизили уже до 20 млн рублей.