Нижегородское УФАС продлило срок проведения конкурса на маршрут Т-171 до 1 августа

В УФАС поступило ходатайство от администрации Нижнего Новгорода о продлении срока исполнения выданного ранее предупреждения. Ведомство удовлетворило ходатайство и, таким образом, горадминистрации необходимо провести открытый конкурс на получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № Т-171 в срок до 1 августа 2017 года.

В случае неисполнения в установленный срок предупреждения в соответствии с частью 8 статьи 39.1 Закона о защите конкуренции в отношении администрации города Нижнего Новгорода будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.