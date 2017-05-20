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13:27 (мск), источник: РИА Новости

Россия планирует отказаться от модернизации старого вооружения

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая — РИА Новости. Россия в новой программе вооружения планирует отходить от модернизации старых образцов вооружения, сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин.

Источник: РИА Новости
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«Мы отказываемся от модернизации старых образцов вооружения. Хотя надо сказать, что модернизация это такое же нормальное явление, как создание новых образцов. Но модернизации не должно быть бесконечное множество. Три, четыре, не более. Иначе это останавливает создание новой программы вооружения», — сказал Рогозин в интервью программе «Вести в субботу».

По его словам, новая программа будет по сути инновационной, ставка в ней будет делать на создание интеллектуального оружия, автоматических систему управления, связи и разведки.

Рогозин отметил, что уже завершается разработка беспилотных наземных и воздушных машин, идет мощное обновление космической группировки, а флот получит новые корабли. «Появится у нас современная связь — то, что всегда было слабым местом», — добавил он.

При этом новая программа вооружения не подразумевает дисбаланса между разными родами войск — армией, ВКС или флотом, подчеркнул вице-премьер.

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