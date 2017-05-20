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15:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Авиакомпании увеличат частоту полетов на север Красноярского края

Авиакомпании «КрасАвиа» и «Сапсан» сообщили об увеличении числа полетов из Норильска в северный поселок Диксон.

Средняя стоимость полета не поменяется. Она составит около 13 тыс. рублей в одну сторону. Информация об этом появилась на официальном портале Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Изменения начнут действовать с 1 июня по 15 сентября. Самолет из Норильска в Диксон будет летать по понедельникам и средам, обратно можно улететь по вторникам и четвергам.

«Летом рейсы из Норильска в Хатангу будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и средам. Авиакомпании “КрасАвиа” и “Сапсан” также запустят прямой рейс из Хатанги в Красноярск и обратно», — говорится в сообщении.

Также было принято решение снизить стоимость авиаперелетов для жителей Таймыра. Так, из Красноярска в Хатангу можно будет улететь за 12 тыс. рублей, обратно — за 16 тыс. рублей. Сейчас цена билетов в среднем составляет 20 тыс. рублей.

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Авиакомпании увеличат частоту полетов на север Красноярского края
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