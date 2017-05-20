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13:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина обложила российский шоколад пошлиной

Российский шоколад и иные продукты, содержащие какао, будут облагаться пошлиной в размере 31,33 процента на территории Украины. Об этом сообщает официальный печатный орган украинского кабмина — газета «Урядовий кур'єр». По данным издания, решение принято Межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ).

Источник: РИА "Новости"
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Пошлину начнут взимать через 30 дней после опубликования указа, срок ее действия — пять лет. Эксперты МКМТ установили, что в период с 2013 по 2015 год российские производители какаосодержащей продукции экспортировали свои товары на Украину по демпинговым расценкам, чем нанесли ущерб экономике страны. По данным комиссии, объем производства шоколадных изделий внутри Украины упал на восемь процентов, а продажи на внутреннем рынке снизились почти на 21 процент.

О планах по введению таких мер сообщалось днем ранее. В тот же день Киев ввел антидемпинговые пошлины на импорт двух видов российских азотных удобрений (карбамида и КАС), сообщал Правительственный портал страны. «Отныне пошлина в размере 31,84 процента будет применяться ко всем производителям карбамида и КАС происхождением из Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Комментарии
7
Оксана Поддубная
На продукцию рошен не нужно вводить пошлины. Ее надо запретить вообще! Ни один нормальный человек не купит это лайно на пальмовом масле..((
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валерий малютин
грамотное прагматичное решение.......и россии, уже давно пора начать принимать такие же решения, а не изображать из себя любящего всепрощающего брата
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Игорь Богданов
Все хороши !!
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