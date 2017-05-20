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16:26 (мск), источник: Prokazan.ru

Президент Татарстана поручил до конца лета сдать гостиницу в Болгаре

20 мая президент Татарстана Рустам Минниханов и госсоветник РТ Минтимер Шаймиев приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В рамках рабочей поездки в Болгар они ознакомились с ходом строительства гостиничного комплекса «Кул Гали».

Отметим, что строительство объекта началось весной 2015 года за пределами исторического вала Болгарского городища на берегу реки Волга.

Кроме гостиницы там будет СПА-салон с тренажерным залом, бассейн, теннисный корт, парковая зона, баскетбольная и детские игровые площадки, беговые и лыжные трассы, а также подземная парковка.

 — Особенностью проекта является то, что будет воссоздана историческая баня — аналог Белой Палаты 14 века, — говорится в сообщении.

Сообщается, что на сегодняшний день осталось завершить работы по прокладке коммуникаций, выполнению внутренней отделки, благоустройству фасада.

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