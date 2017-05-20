В Беларуси появятся жилые многоэтажки на электрическом отоплении
Первые многоэтажные дома с преобразованием электроэнергии в тепловую построят в Беларуси в 2018 году. В каждом регионе появятся по 2−3 таких дома.
Первые многоэтажные дома с преобразованием электроэнергии в тепловую построят в Беларуси в 2018 году. В каждом регионе появятся по 2−3 таких дома.
Об этом сообщил на открытии энергоэффективного дома второго поколения в Гродно заместитель
«В текущем году в Беларуси планируется реализовать пилотный проект по строительству многоквартирных домов с автономной системой преобразования электроэнергии в тепловую для обогрева и горячего водоснабжения. Первые такие дома массово начнем строить в следующем году. Как минимум в каждом регионе появится
Он также подчеркнул, что по итогам года будет выполнено требование главы государства о снижении стоимости жилья по госзаказу до уровня средней заработной платы, для этого предпринимаются необходимые меры. Десятиэтажный 120-квартирный жилой дом по ул. Дзержинского стал первым в областном центре и третьим в Беларуси энергоэффективным домом второго поколения, в котором применены самые современные энергосберегающие технологии.