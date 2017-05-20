В Беларуси появятся жилые многоэтажки на электрическом отоплении

«В текущем году в Беларуси планируется реализовать пилотный проект по строительству многоквартирных домов с автономной системой преобразования электроэнергии в тепловую для обогрева и горячего водоснабжения. Первые такие дома массово начнем строить в следующем году. Как минимум в каждом регионе появится два-три таких объекта, где жильцы сами смогут регулировать тепловую и электрическую энергию непосредственно в квартире. Впоследствии децентрализация системы отопления позволит ежегодно снижать общее теплопотребление в жилом фонде на 5−7%. В масштабах страны это огромный ресурс, которой позволит направить сэкономленные средства на расширение использования энергосберегающих технологий. В целом ежегодное снижение потребления тепла при таком росте жилищного строительства говорит о том, что мы на правильном пути», — отметил вице-премьер.

Он также подчеркнул, что по итогам года будет выполнено требование главы государства о снижении стоимости жилья по госзаказу до уровня средней заработной платы, для этого предпринимаются необходимые меры. Десятиэтажный 120-квартирный жилой дом по ул. Дзержинского стал первым в областном центре и третьим в Беларуси энергоэффективным домом второго поколения, в котором применены самые современные энергосберегающие технологии.