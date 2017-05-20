Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Лавров описал работу СМИ США с помощью советского анекдота
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Захарова показала изящное тело в роскошном платье - СМИ
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
14События недели в фотографиях
12«Евровидение-2017»
1080 лет парку Лос-Гласьярес
18:24 (мск), источник: Интерфакс

Россия подала в ВТО комплексный иск к Украине из-за вводимых ограничений

Как отметил российский министр, Украина системно нарушает свои международные обязательства.

Источник: Reuters

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU — Россия направила в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации запрос на проведение консультаций в связи вводимыми Украиной ограничениями в отношении РФ, сказал в субботу журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Читайте также
Украина обложила российский шоколад пошлиной

«Российское представительство при ВТО в Женеве направило в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми начиная с 2014 года ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину», — заявил он в субботу в Ханое после встречи с главой ВТО Роберту Азеведу, прошедшей в рамках встречи министров торговли стран АТЭС.

Министр добавил, что об этом он, в частности, сообщил главе ВТО на состоявшейся встрече.

«Есть серьезные основания предполагать, что эти меры принимаются Украиной в нарушение ее обязательств в ВТО, включая дополнительные обязательства, принятые в ходе присоединения. Более того, число антироссийских мер, их характер, охват подпадающих под ограничения отраслей свидетельствуют о том, что Украина системно и сознательно нарушает свои международные обязательства, игнорируя правила международной торговли, другие нормы международного права. При этом некоторые из этих мер не просто не защищают украинскую экономику, а напротив создают для нее дополнительные проблемы», — озвучил позицию РФ в отношении вводимых ограничений со стороны Украины Орешкин.

Читайте также
Украина расширила санкции против России

Министр перечислил ограничения в отношении России: «Речь идет, в частности, о запретах на ввоз из России мясных и молочных продуктов, рыбы, вино-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений, и многих других товаров. Особые процедуры применяются при ввозе российских книг и иной печатной продукции. Особый режим налогообложения применяется при ввозе подержанных российских автомобилей. На территории Украины запрещается или дискриминационным образом ограничивается деятельность сотен российских компаний — производителей и поставщиков товаров и услуг. Среди них — машиностроители, банки, поставщики различных услуг, в том числе в сети Интернет, поставщики программного обеспечения, авиакомпании и многие другие. Специальный экологический, санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль введен в отношении российских пищевых продуктов, изделий легкой промышленности, косметики, бытовой химии и других российских товаров».

«Российским компаниям запрещено участвовать в приватизации — что является еще одним грубым нарушением украинских обязательств в ВТО, — добавил он. — Так же мы классифицируем ограничения на операции с украинской валютой, запрет на аккредитацию журналистов российских новостных агентств и других СМИ».

Орешкин отметил, что при подготовке мер Украина также нарушила свои многочисленные обязательства в отношении транспарентности процедур разработки и введения запретов и иных ограничений в торговле. «Несмотря на требования соглашений ВТО данные меры последовательно не нотифицируются в ВТО», — сказал министр.

Читайте также
Украина ввела санкции против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»

«Таким образом, российский запрос охватывает в общей сложности сотни элементов украинских нормативных актов и касается нарушений ряда базовых соглашений ВТО, включая соглашение об учреждении ВТО, генеральное соглашение о торговле товарами, генеральное соглашение о торговле услугами, соглашение об импортном лицензировании, соглашение о технических барьерах в торговле, соглашение о санитарных и фитосанитарных мерах», — заявил он.

В соответствии с процедурами ВТО, запрос на проведение консультаций является первым этапом при подаче иска. В течение двух месяцев, согласно правилам Всемирной торговой организации, должны быть проведены консультации с правительством Украины с целью поиска взаимоприемлемого решения сложившейся ситуации.

«В случае, если консультации не принесут ожидаемого результата, мы имеем право начать вторую стадию спора — передачу дела на рассмотрение третейской группы», — сказал Орешкин.

Комментарии
7
А Б
РФ будет иметь право подавать любые иски в отношении Украины в любые организации только после того, как прекратит вмешательство во внутренние дела этой страны.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Петр
Попытался написать тебе вопрос но майл почему то не пропустил.
Так вот "Эй Би" (ведь так произносится) - что надо сделать России чтоб не быть "страной изгоем" (тебя цитирую)?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Андрей Гончаров
Тема Украины уже надоела. Пусть живут, как пауки в банке.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
 Снос каждой московской пятиэтажки обойдется в 20 млн рублей
Греф напророчил рекордную прибыль Сбербанка
Снос каждой московской пятиэтажки обойдется в 20 млн рублей
Сборная России упустила победу в полуфинале чемпионата мира
США и Саудовская Аравия заключили военные контракты на $110 млрд
МегаФон пообещал компенсацию пострадавшим от сбоя абонентам
Путин отправит жителям Венесуэлы еду
Свадьба Пиппы Миддлтон: наряды, гости и юная принцесса-цветочница
Transparency прокомментировала заявление Поклонской в свой адрес
Спорт
Общая посещаемость ЧМ-2017 должна составить 700 тысяч человек Рекорд общей посещаемости турнира принадлежит Праге и Остраве в 2015 году — 741 690 человек
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Какое жилье сложно продать?
Дума рассмотрит снижение тарифов ЖКХ для квартир без счетчиков
Каждый дом в России получит до 5 млн руб. на капремонт
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь