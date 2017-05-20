Россия подала в ВТО комплексный иск к Украине из-за вводимых ограничений

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU — Россия направила в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации запрос на проведение консультаций в связи вводимыми Украиной ограничениями в отношении РФ, сказал в субботу журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Российское представительство при ВТО в Женеве направило в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми начиная с 2014 года ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину», — заявил он в субботу в Ханое после встречи с главой ВТО Роберту Азеведу, прошедшей в рамках встречи министров торговли стран АТЭС.

Министр добавил, что об этом он, в частности, сообщил главе ВТО на состоявшейся встрече.

«Есть серьезные основания предполагать, что эти меры принимаются Украиной в нарушение ее обязательств в ВТО, включая дополнительные обязательства, принятые в ходе присоединения. Более того, число антироссийских мер, их характер, охват подпадающих под ограничения отраслей свидетельствуют о том, что Украина системно и сознательно нарушает свои международные обязательства, игнорируя правила международной торговли, другие нормы международного права. При этом некоторые из этих мер не просто не защищают украинскую экономику, а напротив создают для нее дополнительные проблемы», — озвучил позицию РФ в отношении вводимых ограничений со стороны Украины Орешкин.