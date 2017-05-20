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22:51 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Украинская авиакомпания попала в «черный список» ЕС

Авиакомпания внесена в список в связи с неустраненными недостатками в отношении безопасности.

Источник: Telegraf.com.ua

Европейская Комиссия внесла в список авиалиний, которые не соответствуют международным стандартам безопасности и которым запрещена деятельность внутри ЕС украинскую авиакомпанию «Урга» (Кропивницкий). Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии, передает «Зеркало недели», Экономическая правда.

Согласно пресс-релизу, компания внесена в список в связи с неустраненными недостатками в отношении безопасности, которые были выявлены Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA). Отмечается, что после обновления «черного списка» 181 авиакомпании запрещены полеты в ЕС.

Авиакомпания «Урга» основана в 1993 году. С декабря 1994 включена в список официальных перевозчиков ООН. Обеспечивает услуги авиаперевозок пассажиров, багажа и грузов в миссиях ООН. Флот авиакомпании включает 17 воздушных судов. «Урга» в 2016 году увеличила чистую прибыль в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом — до 27,088 млн гривен.

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