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01:48 (мск), источник: РИА Новости

Катар «видит плюсы» в продлении соглашения о нефтедобыче на девять месяцев

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Катар считает, что продление соглашения стран ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти на шесть месяцев позитивно отразится на стабильности рынка «черного золота», при этом «видит плюсы» и в пролонгации срока действия венских договоренностей на девять месяцев, до конца марта 2018 года, заявил министр энергетики и промышленности Катара Мохаммед бен Салех ас-Сада.

«Мы оптимистично настроены по поводу того, что продление соглашения на второе полугодие улучшит стабильность рынка благодаря ожидаемому более высокому уровню спроса в третьем и четвертом кварталах. Поддержку этому оказывает также и тот факт, что мировая экономика постепенно улучшается», — приводит агентство Рейтер слова ас-Сады.

«Мы также видим плюсы в продлении соглашения до конца первого квартала 2018 года, период, когда спрос сезонно снижен», — так же отметил ас-Сада.

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ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе РФ — на 300 тысяч.

Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Вопрос о продлении будет рассматриваться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.

В совместном заявлении министров энергетики РФ и Саудовской Аравии Александра Новака и Халида аль-Фалиха в понедельник было озвучено, что страны 24—25 мая предложат продлить соглашение на действующих условиях на девять месяцев — до 1 апреля 2018 года. В субботу аль-Фалих сообщил, что, по его мнению, все страны-участницы соглашения согласны продлить срок его действия на девять месяцев.

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