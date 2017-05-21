Новые налоги в Кишиневе окончательно «разденут» горожан
Налоги в Кишиневе «разденут» горожан — муниципальный совет столицы утвердил ставки местных сборов на 2017 год.
Налоги в Кишиневе «разденут» горожан — муниципальный совет столицы утвердил ставки местных сборов на 2017 год.
КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. В налоговом законодательстве столицы произошли изменения, которые в конечном счете повлияют на жизнь всех жителей столицы.
Расширился список объектов торговли и объектов по оказанию социальных услуг, для которых установлены местные сборы.
Так, в отдельную категорию выведены детские развлекательные центры, для которых местный сбор, вне зависимости от площади, составляет 3 тысячи леев.
Введен местный сбор для объектов по продаже авиабилетов — 3 тысячи леев и объектов по продаже билетов на театральные, спортивные и другие развлекательные мероприятия — 1,5 тысячи леев; для
Сбор с объектов по оказанию фотоуслуг установлен в зависимости от площади: объекты площадью до 50 кв. м должны уплатить местный сбор в размере 2,3 тыс. леев, объекты площадью более 50,1 кв. м (фотоателье) — 3500 леев. Для автозаправочных станций размер местного сбора увеличился с 21 тыс. леев до 36 тыс. леев в год за каждую распределительную колонку.
Также, как отмечается в официальном налоговом бюллетене, введен местный сбор для автомобильных
Впервые установлены местные сборы для мобильных торговых объектов, которые работают в местах проведения
Это означает, что в конечном итоге за все налоги и сборы будет платить потребитель, так как в стоимость товаров и услуг закладываются все налоговые сборы.