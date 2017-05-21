Новые налоги в Кишиневе окончательно «разденут» горожан

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. В налоговом законодательстве столицы произошли изменения, которые в конечном счете повлияют на жизнь всех жителей столицы.

Так, в отдельную категорию выведены детские развлекательные центры, для которых местный сбор, вне зависимости от площади, составляет 3 тысячи леев.

Введен местный сбор для объектов по продаже авиабилетов — 3 тысячи леев и объектов по продаже билетов на театральные, спортивные и другие развлекательные мероприятия — 1,5 тысячи леев; для онлайн-магазинов — 4 тысячи леев, а торговых посредников — 5 тысяч леев; для объектов, предоставляющих услуги ксерокопирования, переплетения различных бумаг и книг, ламинирования в закрытых помещениях — 2 тысячи леев.

Сбор с объектов по оказанию фотоуслуг установлен в зависимости от площади: объекты площадью до 50 кв. м должны уплатить местный сбор в размере 2,3 тыс. леев, объекты площадью более 50,1 кв. м (фотоателье) — 3500 леев. Для автозаправочных станций размер местного сбора увеличился с 21 тыс. леев до 36 тыс. леев в год за каждую распределительную колонку.

Также, как отмечается в официальном налоговом бюллетене, введен местный сбор для автомобильных магазинов-салонов, которые выставляют свою продукцию на прилегающей открытой территории (от 30 тыс. до 80 тыс. леев, в зависимости от площади).

Впервые установлены местные сборы для мобильных торговых объектов, которые работают в местах проведения культурно-развлекательных мероприятий. Торговые единицы, которые размещены на муниципальной площади и обслуживают население на основании специальных распоряжений, будут платить 200 леев в день, если площадь объектов не превышает 6 кв. м, и 400 леев в день — если площадь составляет более 6,01 кв. м. В случае, если мероприятие длится более трех дней, местный сбор для этих объектов составит 700 леев/день и, соответственно, 1400 леев/день.

Это означает, что в конечном итоге за все налоги и сборы будет платить потребитель, так как в стоимость товаров и услуг закладываются все налоговые сборы.