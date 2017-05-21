Украинская служба Euronews прекратила вещание

«Украинская служба Euronews прощается. После почти 6 лет нашей работы, в воскресенье, 21 мая, Euronews прекратит вещание на украинском. Спасибо, что смотрели и читали нас», — говорится в сообщении, обнародованном в твиттере телеканала.

Договор о создании украинской версии Euronews был заключен в октябре 2010 года. В 2014 году новое руководство Госкомтелерадио и Национальной телекомпании Украины (НТКУ) инициировало прекращение отношений как невыгодное с финансовой точки зрения для украинской стороны, а также из-за невозможности влиять на контент украинской версии Euronews.

В сентябре 2014 года НТКУ заявляла о наличии задолженности перед Euronews в 176 млн гривен.