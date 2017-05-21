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11:07 (мск), источник: Интерфакс

Украинская служба Euronews прекратила вещание

В конце 2014 года Госкомтелерадио и Национальная телекомпания Украины решили отказаться от вещания Euronews на украинском языке из-за отсутствия финансовой выгоды.

Источник: AFP 2017

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU — Украинская служба телеканала Euronews в воскресенье прекращает свою работу.

«Украинская служба Euronews прощается. После почти 6 лет нашей работы, в воскресенье, 21 мая, Euronews прекратит вещание на украинском. Спасибо, что смотрели и читали нас», — говорится в сообщении, обнародованном в твиттере телеканала.

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Договор о создании украинской версии Euronews был заключен в октябре 2010 года. В 2014 году новое руководство Госкомтелерадио и Национальной телекомпании Украины (НТКУ) инициировало прекращение отношений как невыгодное с финансовой точки зрения для украинской стороны, а также из-за невозможности влиять на контент украинской версии Euronews.

В сентябре 2014 года НТКУ заявляла о наличии задолженности перед Euronews в 176 млн гривен.

В начале декабря 2016 года в Лионе (Франция), в штаб-квартире телеканала Euronews, состоялась предупредительная однодневная забастовка украинской, иранской, арабской и представителей нескольких других языковых редакций. Инициировала забастовку украинская редакция Euronews. Журналисты протестовали против планов руководства прекратить с апреля 2017 года вещание на украинском языке из-за нехватки финансирования.

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