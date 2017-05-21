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11:26 (мск), источник: ИА Башинформ

59 процентов безработных в Башкирии — женщины

УФА, 17 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. С начала года статус безработного получили почти 15,6 тысячи жителей Башкортостана. Год назад такой статус получили более 19,2 тысячи человек.

По последней информации Минтруда РБ, в регионе насчитывается свыше 23,6 тысячи официально зарегистрированных безработных. Из них 59 процентов — женщины. Среднее и начальное профессиональное образование имеет почти половина тех, кто состоит сейчас на учете в службе занятости.

Большинство безработных Башкортостана, или почти 59 процентов проживают в городской местности. Более половины (54 процента) безработных были уволены с работы по собственному желанию. Доля инвалидов в числе безработных жителей республики превышает сегодня шесть процентов.

Уровень регистрируемой безработицы в регионе равен 1,17 процента. При этом в Уфе он составляет 0,97 процента. В среднем по городам — 1,04 процента, по районам — 1,24 процента.

Как отмечают в республиканском Минтруде, в 32 муниципалитетах уровень безработицы сложился ниже, чем в среднем по Башкортостану. Наименьший уровень безработицы отмечается на данный момент в Сибае, Туймазах, Ишимбае, Мелеузе, а также в Миякинском, Караидельском, Уфимском, Нуримановском и Зилаирском районах.

Высокий уровень безработицы сохраняется в Агидели, Межгорье, а также в Чишминском, Белокатайском и Кугарчинском районах.

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