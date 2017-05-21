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13:40 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Вступил в силу обновленный техрегламент ТС «О безопасности упаковки»

Сегодня вступил в силу обновленный вариант технического регламента Таможенного союза О безопасности упаковки.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Об этом напомнили в Государственном комитете по стандартизации, пишет БЕЛТА.

Как рассказали в Госстандарте, нововведения главным образом коснулись того, как должна выглядеть маркировка упаковки. Регламентные требования в этой части расширены и конкретизированы.

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Внесены изменения в части содержания маркировки, наносимой на упаковку или упакованную продукцию. Теперь маркировка в обязательном порядке должна содержать цифровой код и (или) буквенное обозначение материала, из которого изготовлена упаковка, и соответствующие символы.

Обновлены перечни цифровых кодов и буквенных обозначений (аббревиатур) материала, из которого изготавливается упаковка, а также символов, наносимых на маркировку.

Дополнены положения по нанесению маркировки. В частности, если она указана изготовителем упаковки в сопроводительной документации, а не на самой упаковке, что допускается, то изготовитель упакованной продукции (масложировой, мясной, молочной, парфюмерно-косметической продукции, продукции легкой промышленности и других) должен нанести на ее ярлык (этикетку) соответствующую маркировку с информацией об упаковке. Аналогично должен поступать и импортер готовой упакованной продукции, если зарубежные изготовители упаковки или продукции не нанесли маркировку.

Что касается укупорочных средств, то маркировка наносится непосредственно на них при наличии возможностей для этого. Если их нет, то соответствующая информация указывается в сопроводительной документации.

Область применения технического регламента сужена — он не будет распространяться на упаковку для медицинских изделий, на грузовые контейнеры и поддоны для перевозки грузов различными видами транспорта. А требования безопасности к отдельным типам упаковки уточнены. Это касается бумажной, стеклянной, керамической, картонной, комбинированной типов упаковки и металлических, полимерных, комбинированных, корковых укупорочных средств.

Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.

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