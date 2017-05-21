Власти Уфы снесли почти полтысячи гаражей

Представители администрации Октябрьского района Уфы сообщили о результатах очередного рейда по металлическим гаражам. Как сообщает пресс-служба мэрии, с начала года практически во всех микрорайонах было вывезено более 440 боксов.

Власти Уфы особо подчеркивают, что подавляющее большинство гаражей использовались не по назначению. Вместо автомобилей там хранился хлам, мебель и разного рода бытовая техника. Гаражи снесли на улицах Баязита Бикбая, Рыльского, Рихарда Зорге, Парковая и Российская.

Массовый снос гаражей начался в конце 2015 года, после убийства школьницы Виолетты Токарчук. Маньяк завел девочку в гаражи, где и расправился с ней. По словам руководителей города, на месте боксов в Уфе будут строить спортивные площадки и открытые парковки.