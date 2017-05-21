Антон Алиханов рассказал о темпах строительства в «Храброво»

На этой неделе врио губернатора посетил объект. По словам Алиханова, он «не очень доволен темпами работ в самом аэровокзальном комплексе».

Антон Алиханов, глава Калининградской области: «Сейчас есть понимание, что могут быть некоторые технические проблемы, связанные с Ростехнадором, и так далее. Будем пытаться их сейчас решать и ускорять. Я думаю, если не первого числа, то в первых числах июня коллеги наши закончат уже все работы в новом комплексе, и он будет готов с точки зрения строительной. Но есть нюансы с точки зрения введения в эксплуатацию. Это вопрос Госконтроля. И здесь, я к сожалению, ничего гарантировать не могу. Будем как-то помогать, стимулировать коллег наших федеральных. Есть определенные процедуры. Аэропорт это такой особо опасный объект. И здесь нужно соблюсти все меры предосторожности».

Антон Алиханов также отметил, что строительство взлетно-посадочной полосы вопросов не вызывает, работы идут в соответствии с графиком.