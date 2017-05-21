Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Звезда сериала «Кухня» призналась во второй беременности
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Кончите Вурст надоел образ «бородатой женщины»
Прилепин поблагодарил Киев за запрет "ВКонтакте"
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
"Пешком или на татарских таксистах": украинцы едут в Крым - СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
20Крепостные стены XXI века
8«Суперлюди» Японии
860 лет назад родился Cид Вишес
15:17 (мск), источник: Вести - Калининград

Антон Алиханов рассказал о темпах строительства в «Храброво»

В интервью ГТРК «Калининград» глава региона Антон Алиханов рассказал о темпах строительных и ремонтных работ в аэропорту «Храброво».

На этой неделе врио губернатора посетил объект. По словам Алиханова, он «не очень доволен темпами работ в самом аэровокзальном комплексе».

Антон Алиханов, глава Калининградской области: «Сейчас есть понимание, что могут быть некоторые технические проблемы, связанные с Ростехнадором, и так далее. Будем пытаться их сейчас решать и ускорять. Я думаю, если не первого числа, то в первых числах июня коллеги наши закончат уже все работы в новом комплексе, и он будет готов с точки зрения строительной. Но есть нюансы с точки зрения введения в эксплуатацию. Это вопрос Госконтроля. И здесь, я к сожалению, ничего гарантировать не могу. Будем как-то помогать, стимулировать коллег наших федеральных. Есть определенные процедуры. Аэропорт это такой особо опасный объект. И здесь нужно соблюсти все меры предосторожности».

Антон Алиханов также отметил, что строительство взлетно-посадочной полосы вопросов не вызывает, работы идут в соответствии с графиком.

«Новая компания-подрядчик выполняет все свои обязательства, и здесь мы пока никаких рисков не видим. Они планируют уложиться и закончить основную часть работ уже до конца года. Остальное — это уже “бумажные вопросы”, которые тоже быстро будут решаться», — заключил глава региона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
 "Гардемарин" Сергей Жигунов находится на грани разорения. Видео
Женщина после развода накачала грудь до 32 размера. Фото
"Гардемарин" Сергей Жигунов находится на грани разорения. Видео
СМИ: КНДР произвела очередной ракетный запуск
Россия сыграет с Финляндией в матче за третье место на ЧМХ
Москалькова подписала обращение к Трампу о помиловании Ярошенко
СМИ обвинили Пентагон в трате бюджета на сирийскую оппозицию
Компьютеры ГИБДД переоснастят для противодействия кибератакам
Мощи Николая Чудотворца переданы во временное хранение РПЦ
Прокуратура проверит слова замглавы Transparency о Поклонской
Спорт
Комплекс Канады: как Знарок снова не признал ошибок Сборная России проиграла третий матч Канаде под руководством Олега Знарка. Почему у главного тренера выработался канадский комплекс?
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Эксперты рассказали, где петербуржцам снять дачу на лето
В Петербурге стали выдавать ипотеку на более длительный срок
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь