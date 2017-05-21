Беларусь заключила с РФ новый контракт на ремонт вертолетов
Этот контракт будет действовать в рамках имеющегося сотрудничества между ОАО «558 АРЗ» и российским холдингом.
Этот контракт будет действовать в рамках имеющегося сотрудничества между ОАО «558 АРЗ» и российским холдингом.
МИНСК, 21 мая — Sputnik. Белорусское предприятие «558-й авиаремонтный завод» и российский холдинг «Вертолеты России» подписали контракт на ремонт гражданских вертолетов Ми-8 и Ми-17, передает РИА Новости со ссылкой на представителей предприятия.
Согласно документу белорусская сторона обеспечит
Представитель авиаремонтного завода также рассказал, что контракт будет действовать в рамках уже имеющегося сотрудничества с холдингом «Вертолеты России». Российская техника постоянно ремонтируется на предприятии в Барановичах.
На 558-м авиаремонтном заводе освоены технологии ремонта и модернизации не только вертолетов, но и самолетов Су-22, Су-25, Су-27 и МиГ-29.