Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Синоптики предупредили, что скоро температура опустится до нуля
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Кончите Вурст надоел образ «бородатой женщины»
Прилепин поблагодарил Киев за запрет "ВКонтакте"
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
"Пешком или на татарских таксистах": украинцы едут в Крым - СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
12Воспоминания Набережной Круазет
860 лет назад родился Cид Вишес
12«Евровидение-2017»
14:43 (мск), источник: Sputnik.by

Беларусь заключила с РФ новый контракт на ремонт вертолетов

Этот контракт будет действовать в рамках имеющегося сотрудничества между ОАО «558 АРЗ» и российским холдингом.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Белорусское предприятие «558-й авиаремонтный завод» и российский холдинг «Вертолеты России» подписали контракт на ремонт гражданских вертолетов Ми-8 и Ми-17, передает РИА Новости со ссылкой на представителей предприятия.

Читайте также
Беларусь и Россия обсудили военно-техническое сотрудничество

Согласно документу белорусская сторона обеспечит конструкторско-технологическую сторону.

Представитель авиаремонтного завода также рассказал, что контракт будет действовать в рамках уже имеющегося сотрудничества с холдингом «Вертолеты России». Российская техника постоянно ремонтируется на предприятии в Барановичах.

На 558-м авиаремонтном заводе освоены технологии ремонта и модернизации не только вертолетов, но и самолетов Су-22, Су-25, Су-27 и МиГ-29.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Купальники и платья: первый белорусский конкурс красоты отметил юбилей
СМИ: КНДР произвела очередной ракетный запуск
Россия сыграет с Финляндией в матче за третье место на ЧМХ
Euronews прекращает вещание на украинском языке
СМИ обвинили Пентагон в трате бюджета на сирийскую оппозицию
В Мексике возбудили дело после инцидента с россиянином
Мощи Николая Чудотворца переданы во временное хранение РПЦ
Прокуратура проверит слова замглавы Transparency о Поклонской
Спорт
Комплекс Канады: как Знарок снова не признал ошибок Сборная России проиграла третий матч Канаде под руководством Олега Знарка. Почему у главного тренера выработался канадский комплекс?
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Какое жилье сложно продать?
Дума рассмотрит снижение тарифов ЖКХ для квартир без счетчиков
Каждый дом в России получит до 5 млн руб. на капремонт
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь