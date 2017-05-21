Суды по «Милкавите» будут выездными из-за большого числа ответчиков
В суд Советского района Гомеля поступило исковое заявление от руководства предприятия «Милкавита», в нем изложено требование удержать с 205 работников сумму недостачи
В суд Советского района Гомеля поступило исковое заявление от руководства предприятия «Милкавита», в нем изложено требование удержать с 205 работников сумму недостачи
ГОМЕЛЬ, 21 мая — Sputnik. Крупную недостачу на «Милкавите» обнаружили 6 февраля в ходе инвентаризации. Недостача, согласно иску, образовалась с 1 ноября 2016 года по 5 февраля 2017 года. Установлено отсутствие обезжиренного молока, сырьевого молока в базисной жирности и сыворотки на сумму 141 533 рублей.
Причины случившегося администрация «Милкавиты» связывает с недостаточным контролем
Работники «Милкавиты» отказались возместить ущерб добровольно. Каждый, кто работал на предприятии в период образования недостачи, получил повестку в суд.
В суде Советского района назвали дело «Милкавиты»
Степень виновности или невиновности каждого сотрудника будет устанавливаться индивидуально. В суде напомнили о существовании статьи 409 Трудового кодекса, которая позволяет суду с учетом степени вины, конкретных обстоятельств и материального положения работника уменьшить размер ущерба, подлежащего возмещению.
Причины образования недостачи и пропажи сырья также определит суд.