Суды по «Милкавите» будут выездными из-за большого числа ответчиков

ГОМЕЛЬ, 21 мая — Sputnik. Крупную недостачу на «Милкавите» обнаружили 6 февраля в ходе инвентаризации. Недостача, согласно иску, образовалась с 1 ноября 2016 года по 5 февраля 2017 года. Установлено отсутствие обезжиренного молока, сырьевого молока в базисной жирности и сыворотки на сумму 141 533 рублей.

Причины случившегося администрация «Милкавиты» связывает с недостаточным контролем материально-ответственных лиц за перемещением сырья — от приемки до выпуска готовой продукции. Речь идет обо всех без исключения работниках цеха цельномолочной продукции № 1. По коллективному договору все они являются материально-ответственными лицами. Согласно иску, в пользу завода с каждого необходимо удержать сумму ущерба пропорционально отработанному времени.