Месторождения ценных ресурсов найдены на территории Ростовской области
Найденные ресурсы для добычи углеводородов сформировались в
Найденные ресурсы для добычи углеводородов сформировались в
Месторождения ценных ресурсов найдены на территории Ростовской области. Об этом сообщает
Специалисты провели анализ данных бурения, сейсморазведочных и электроразведочных работ и разработали рекомендации по освоению участков для добычи углеводородов. Исследования показали, что найденные ресурсы сформировались в
По данным компании, условный объем добычи ресурсов на севере Юга России и Кубани составляет не менее 41,5 млн тонн условного топлива.
Для дальнейшего изучения и лицензирования рекомендовано 10 перспективных участков.