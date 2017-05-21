Месторождения ценных ресурсов найдены на территории Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба АО «Росгеология», занимающейся геологоразведкой и мониторингом состояния природных недр.

Специалисты провели анализ данных бурения, сейсморазведочных и электроразведочных работ и разработали рекомендации по освоению участков для добычи углеводородов. Исследования показали, что найденные ресурсы сформировались в мезо-кайнозойскую эру.

По данным компании, условный объем добычи ресурсов на севере Юга России и Кубани составляет не менее 41,5 млн тонн условного топлива.

Для дальнейшего изучения и лицензирования рекомендовано 10 перспективных участков.