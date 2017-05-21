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16:59 (мск), источник: Sputnik.md

Новый закон в Молдове обяжет авиаперевозчиков выплачивать ущерб

Авиаперевозчикам не отвертеться: в Молдове увеличилось число судебных исков, связанных с претензиями пассажиров к авиакомпаниям, — что нужно знать, чтобы получить компенсацию.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 мая —Sputnik, Дарья Чернега. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Молдовы на законодательном уровне вводит материальную ответственность за нанесение ущерба пассажирам. Эту инициативу в ведомстве объясняют требованиями международных конвенций, к которым присоединилась республика. Согласно предложением Минтранспорта, компенсация в размере до десяти тысяч евро будет выплачиваться в случае, если пассажир погиб или получил травмы в транспорте.

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Предполагается, что точную сумму выплат определят по каждому конкретному случаю в зависимости от тяжести полученных повреждений. В ведомстве уточнили, что данное правило будет действовать вне зависимости от типа транспортного средства.

Компенсация за утерю или повреждение багажа будет начисляться из расчета 20 долларов за один килограмм, однако она не должна превышать одной тысячи долларов. Рассчитывать на возмещение ущерба смогут те пассажиры, которые заранее задекларировали свой багаж.

Как отмечают в министерстве, с развитием воздушного сообщения в Молдове увеличилось число судебных исков, связанных с претензиями пассажиров к авиакомпаниям. Большинство из них касаются повреждением багажа, опозданием или аннулированием полетов.

По данным профильного ведомства, в Молдове зарегистрировано 14 компаний в сфере авиаперевозок. На данный момент три из них осуществляют пассажирские перевозки. На их долю приходится 51% всего пассажиропотока из Молдовы за рубеж.

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