Кому в Молдове выдадут бесплатные квартиры

КИШИНЕВ, 21 мая-Sputnik. Министерство Внутренних дел намерено начать строительство многоэтажного дома. Соотвествующий проект закона вынесен на публичное обсуждение. Площадка под застройку расположена в Кишиневе по улице Гренобля.

В настоящее время там находится два полуразрушенных строения, принадлежащих ведомству. Жилое здание, к строительству которого планирует приступить МВД, будет состоять из 15-ти этажей. Два из них предназначены для подземной парковки. А на каждом лестничной площадке будет по шесть квартир класса эконом плюс.

Метраж жилья составит от 35-ти до 80-ти квадратных метров. Всего будет построено 195 квартир, из которых 25 предназначаются для сотрудников пограничной полиции. Как отмечает МВД, в данном случае это подразделение выступает участником государственно-частного партнерства.

В чьи руки перейдут остальные 160 квартир в законопроекте, составленном ведомством, не уточняется.