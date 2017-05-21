Энергоблок № 1 Запорожской АЭС автоматически отключился от сети, причины выясняются

«21 мая в 15:09 воскресенья энергоблок № 1 Запорожской АЭС действием автоматики был отключен от сети и сейчас специалисты выясняют причины срабатывания автоматики. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

«В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2тыс. 670 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», — говорится в сообщении.