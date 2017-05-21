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17:40 (мск), источник: 112.ua

Энергоблок № 1 Запорожской АЭС автоматически отключился от сети, причины выясняются

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока.

Источник: 112.ua

«21 мая в 15:09 воскресенья энергоблок № 1 Запорожской АЭС действием автоматики был отключен от сети и сейчас специалисты выясняют причины срабатывания автоматики. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

«В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2тыс. 670 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», — говорится в сообщении.

В информации отмечается, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) — 8−12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

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