В мэрии Львова прокомментировали информацию о мусоре под Киевом

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. В мэрии Львова прокомментировали сообщение о фуре с 20 тоннами львовского мусора, которую обнаружили сегодня под Киевом. Об этом говорится в заявлении на сайте Львовского горсовета.

Заместитель мэра Львова по вопросам ЖКХ Сергей Бабак заявил, что те, кто выбрасывает мусор за пределами полигонов по заключенным договорам, должны быть привлечены к ответственности.

«Сейчас информация, что мусор, который сбросили в Киевской области, именно из Львова — не подтверждена», — заявил Бабак.

Он добавил, что в горсовете сделали запрос в полицию для получения оперативных данных о задержанных грузовиках.

«Если будет установлено связь между львовскими перевозчиками и этими агентами, сбросившими мусор за пределами полигона, к львовским перевозчикам будут применены жесткие меры путем расторжения договора», — заявил Бабак.

Ранее сообщалось, что в селе Подгорцы Киевской области ночью грузовики пытались выгрузить 20 тонн львовского мусора.