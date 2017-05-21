Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Зять Лаврова ушел с должности с зарплатой $4-6 млн в год
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Трупы бойцов ВСУ вывозят из Донбасса составами – Прилепин
В РФ не исключили "великого украинского файервола"
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
"Пешком или на татарских таксистах": украинцы едут в Крым - СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
1080 лет парку Лос-Гласьярес
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
20Крепостные стены XXI века
20:38 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В мэрии Львова прокомментировали информацию о мусоре под Киевом

Как заявил заместитель мэра Львова по вопросам ЖКХ, те, кто выбрасывает мусор за пределами полигонов по заключенным договорам, должны быть привлечены к ответственности.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. В мэрии Львова прокомментировали сообщение о фуре с 20 тоннами львовского мусора, которую обнаружили сегодня под Киевом. Об этом говорится в заявлении на сайте Львовского горсовета.

Читайте также
Британская The Guardian написала, кто виноват в мусорной беде Львова

Заместитель мэра Львова по вопросам ЖКХ Сергей Бабак заявил, что те, кто выбрасывает мусор за пределами полигонов по заключенным договорам, должны быть привлечены к ответственности.

«Сейчас информация, что мусор, который сбросили в Киевской области, именно из Львова — не подтверждена», — заявил Бабак.

Он добавил, что в горсовете сделали запрос в полицию для получения оперативных данных о задержанных грузовиках.

«Если будет установлено связь между львовскими перевозчиками и этими агентами, сбросившими мусор за пределами полигона, к львовским перевозчикам будут применены жесткие меры путем расторжения договора», — заявил Бабак.

Ранее сообщалось, что в селе Подгорцы Киевской области ночью грузовики пытались выгрузить 20 тонн львовского мусора.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Порошенко 'перегнул': как УПЦ МП спасли одним звонком из Госдепа
Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира
Тиллерсон потребовал, чтобы КНДР прекратила ракетные испытания
Москалькова попросила Трампа помиловать летчика Ярошенко
«Ъ» узнал о незапланированном визите Путина в Париж 29 мая
Турция официально отменила визы для Украины
СМИ: 40 боевиков погибли в результате двойного взрыва в Идлибе
Мощи святителя Николая Чудотворца доставлены в Москву
Спорт
Таран из бронзы: российские хоккеисты обыграли финнов Сборная России по хоккею одержала нервную победу над командой Финляндии — 5:3 — в матче за третье место на чемпионате мира 2017 года в Кельне и Париже
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Какое жилье сложно продать?
В закон о расселении хрущевок внесли новые гарантии
Жителям хрущевок покажут макеты их новых домов
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь