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22:25 (мск), источник: РИА Новости

В Совбезе России оценили ущерб от вируса WannaCry

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Объекты критической информационной инфраструктуры в России избежали серьезного ущерба от вируса WannaCry, сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов в интервью газете «Коммерсант».

Источник: Reuters
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Объектами критической информационной инфраструктуры в России, в частности, считаются информационные системы в оборонной промышленности, области здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сфере, энергетике и других.

Храмов напомнил, что «для надежной защиты собственной критической информационной инфраструктуры в соответствии с указом президента Российской Федерации последовательно создается государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации».

Благодаря упомянутой государственной системе удалось избежать серьезного ущерба. Критическая информационная инфраструктура оказалась готовой противостоять масштабному распространению этого вируса.
Олег Храмов
Заместитель секретаря Совбеза РФ

Вместе с тем заместитель секретаря СБ РФ отметил, что подобные угрозы информационной безопасности становятся все более изощренными и масштабными.

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Масштабная кибератака по всему миру началась в пятницу, 12 мая. Как стало известно, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США.

Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue («неисчерпаемая синева»), был совмещен с «программой-вымогателем» WannaCry. Директор Европола Роб Уэйнрайт ранее заявлял, что кибератака с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.

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