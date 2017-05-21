В Совбезе России оценили ущерб от вируса WannaCry

Источник: Reuters

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Объектами критической информационной инфраструктуры в России, в частности, считаются информационные системы в оборонной промышленности, области здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сфере, энергетике и других. Храмов напомнил, что «для надежной защиты собственной критической информационной инфраструктуры в соответствии с указом президента Российской Федерации последовательно создается государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации».

Благодаря упомянутой государственной системе удалось избежать серьезного ущерба. Критическая информационная инфраструктура оказалась готовой противостоять масштабному распространению этого вируса. Олег Храмов Заместитель секретаря Совбеза РФ

Вместе с тем заместитель секретаря СБ РФ отметил, что подобные угрозы информационной безопасности становятся все более изощренными и масштабными.

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