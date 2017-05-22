Отключения горячей воды начнутся в Москве

Источник: AP 2017

Во время отключений проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов с применением новых технологий, говорится в сообщении.

Работы охватят 71 тыс. зданий, в том числе, около 33 тыс. жилых домов, уточняет компания.

В 5 тыс. 6 зданиях, в том числе, в 3 тыс. 100 жилых домах, на время проведения ремонта и профилактики горячая вода отключаться не будет. Выяснить дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах, обеспечивающих теплоснабжение домов, жители Москвы могут с помощью информационного сервиса на сайте компании: www.moek.ru.

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