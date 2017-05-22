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00:36 (мск), источник: Интерфакс

Отключения горячей воды начнутся в Москве

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU — Профилактические отключения горячей воды у потребителей продолжительностью не более 10 дней начинаются в столице с понедельника, сообщает пресс-служба ПАО «Московская объединенная энергетическая компания».

Источник: AP 2017

Во время отключений проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов с применением новых технологий, говорится в сообщении.

Работы охватят 71 тыс. зданий, в том числе, около 33 тыс. жилых домов, уточняет компания.

В 5 тыс. 6 зданиях, в том числе, в 3 тыс. 100 жилых домах, на время проведения ремонта и профилактики горячая вода отключаться не будет.

Выяснить дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах, обеспечивающих теплоснабжение домов, жители Москвы могут с помощью информационного сервиса на сайте компании: www.moek.ru.

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Для того чтобы узнать дату и сроки отключения горячей воды в доме, необходимо ввести название улицы и номер дома в поисковой строке. Если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте «МОЭК» — это означает, что горячее водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация.

Проведение профилактических работ на системах теплоснабжения, требующих отключения горячей воды, необходимо для обеспечения надежного теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей в отопительный период, подчеркивается в сообщении.

Мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся до 25 августа 2017 года.

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