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04:46 (мск), источник: Вести Приморье

Крупный вьетнамский инвестор готов построить в Приморье завод по переработке молока

Крупнейшая вьетнамская молочная компания TH True Milk планирует построить в Приморье три животноводческих комплекса и завод по переработке молока.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, крупнейшая вьетнамская молочная компания TH True Milk планирует построить в Приморье три животноводческих комплекса и завод по переработке молока. Вопрос предоставления земли для реализации проекта рассмотрели во время рабочей встречи представителей Администрации Приморского края и вьетнамского концерна.

Вице-президент компании TH True Milk по полевым культурам Ле Кхак Куонг поблагодарил Администрацию Приморского края за поддержку и сообщил, что компанию заинтересовали участки Яковлевского, Спасского и Кировского районов.

«Мы планируем построить три животноводческих комплекса и завод по переработке молока мощностью 300 тысяч тонн молока в год. Кормовая база для животных будет основана на травах, сое и кукурузе. Для реализации проекта индустриального масштаба нам нужно не менее 20 тысяч гектаров земли», — сказал Ле Кхак Куонг.

В свою очередь вице-президент вьетнамской компании отметил особенности приморского климата, в некоторых районах почва переувлажнена.

Исполняющего обязанности директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Алексей Таран пояснил, что, несмотря на влажный климат, сельхозпроизводители края собирают хороший урожай.

«Наши сельхозпроизводители вполне успешно убирают ранние зерновые культуры, сою и кукурузу. Для этого они используют современную технику, например, гусеничные комбайны, которые могут вести уборку во влажных условиях», — добавил он.

Алексей Таран подчеркнул, что молочное животноводство — одно из приоритетных направлений сельского хозяйства.

«Мы приложим все усилия, чтобы ваш проект был реализован в ближайшее время. Вопрос о предоставлении земельных участков уже прорабатывает Министерство РФ по развитию Дальнего Востока», — резюмировал директор департамента.

Напомним, ранее Владимир Миклушевский заявил, что Приморье крайне заинтересовано в развитии молочного животноводства, сегодня регион обеспечивает рынок собственным молоком только на 40%. Вместе с тем для размещения подобного рода производств в крае есть все необходимые условия и преимущества перед другими субъектами Дальнего Востока.

«Причем, именно экспортоориентированных производств. Прежде всего, это незамерзающие порты и пролегающий по территории края международный транспортный коридор “Приморье-1”, связывающий их с китайской провинцией Хэйлунцзян. Это позволит транспортировать грузы в другие страны АТР, а наши соседи из стран Азии заинтересованы в экологически чистых продуктах», — заявил Губернатор.

Справочно: TH True Milk является одной из ведущих молочных компаний во Вьетнаме. Корпорация реализует полную цепочку производства от кормов и выращивания коров до производства и реализации молока, развивает собственную фирменную сеть продаж TH truemart. В производстве используются лучшие мировые породы коров, импортируемые в основном из Израиля. При этом имеется собственная ферма по разведению племенных коров. По площади охвата растениеводческий и животноводческий комплексы TH True Milk являются самыми большими в Азии и позволяют производить до 500 миллионов литров молока в год.

Кроме молочного направления, корпорация развивает также производство других «чистых» продуктов питания естественного происхождения, прежде всего овощей и фруктов.

Компания уже начала реализацию двух аналогичных проектов в Московской и Калужской областях — в октябре этого года планируется завоз коров на фермы.

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