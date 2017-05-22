Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
"Идут переполненные составы": Прилепин о потерях ВСУ в Донбассе
В РФ не исключили "великого украинского файервола"
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
"Пешком или на татарских таксистах": украинцы едут в Крым - СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
14События недели в фотографиях
12«Евровидение-2017»
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
06:08 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Определен подрядчик строительства парковки в Железнодорожном районе

Территория находится на пересечении улиц Железнодорожников и Красной Гвардии.

Администрация Красноярска закончила торги по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для размещения многоэтажного гаража-стоянки. Об этом сообщает DK.ru. Два года назад, когда этот участок впервые выставлялся на торги, заявок на него не поступало.

Территория находится на пересечении улиц Железнодорожников и Красной Гвардии. Площадь участка составляет 1719 кв. метров.

По данным источника, в 2017 году на торги заявились двое участников — Евгений Тураносов и компания «Имлбрэн». Однако от первого участника не поступило задатка. В итоге победителем аукциона признали «Имлбрэн». Начальный размер арендной платы в год равен 1,2 млн рублей.

Добавим, что на ул. Карла Маркса, 75 уже начали строить новую двухуровневую парковку на 80 мест. На территории выкопали глубокий котлован, где в будущем разместится цокольный этаж. Строительство планируется завершить в ноябре. Работы проводит строительная компания «Готика».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
На площадях «Сибирской губернии» при обрушении конструкции погиб рабочий
Швеция в 10-й раз стала чемпионом мира по хоккею
В Кремле отреагировали на сообщения о визите Путина во Францию
Форвард сборной России стал лучшим бомбардиром ЧМ по хоккею
Совбез России оценил ущерб от вируса WannaCry
КНДР назвала успешным испытание баллистической ракеты
СМИ: 40 боевиков погибли в результате двойного взрыва в Идлибе
«Реал» стал чемпионом Испании впервые с 2012 года
Спорт
Таран из бронзы: российские хоккеисты обыграли финнов Сборная России по хоккею одержала нервную победу над командой Финляндии — 5:3 — в матче за третье место на чемпионате мира 2017 года в Кельне и Париже
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Эксперты рассказали, где петербуржцам снять дачу на лето
В Петербурге стали выдавать ипотеку на более длительный срок
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь