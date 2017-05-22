Определен подрядчик строительства парковки в Железнодорожном районе

Администрация Красноярска закончила торги по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для размещения многоэтажного гаража-стоянки. Об этом сообщает DK.ru. Два года назад, когда этот участок впервые выставлялся на торги, заявок на него не поступало.

Территория находится на пересечении улиц Железнодорожников и Красной Гвардии. Площадь участка составляет 1719 кв. метров.

По данным источника, в 2017 году на торги заявились двое участников — Евгений Тураносов и компания «Имлбрэн». Однако от первого участника не поступило задатка. В итоге победителем аукциона признали «Имлбрэн». Начальный размер арендной платы в год равен 1,2 млн рублей.

Добавим, что на ул. Карла Маркса, 75 уже начали строить новую двухуровневую парковку на 80 мест. На территории выкопали глубокий котлован, где в будущем разместится цокольный этаж. Строительство планируется завершить в ноябре. Работы проводит строительная компания «Готика».