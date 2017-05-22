В Уфе без воды останутся несколько десятков домов
25 мая пройдет очередное плановое отключение водоснабжения в нескольких десятках домах в связи с заменой запорной аппаратуры. Об этом сообщает МУП «Уфаводоканал».
25 мая пройдет очередное плановое отключение водоснабжения в нескольких десятках домах в связи с заменой запорной аппаратуры. Об этом сообщает МУП «Уфаводоканал».
На этот раз без горячей и холодной воды останутся жители Кировского района. Отключение пройдет с 10.00 до 17.00 часов по следующим адресам: