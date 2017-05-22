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06:49 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе без воды останутся несколько десятков домов

25 мая пройдет очередное плановое отключение водоснабжения в нескольких десятках домах в связи с заменой запорной аппаратуры. Об этом сообщает МУП «Уфаводоканал».

Источник: Reuters

На этот раз без горячей и холодной воды останутся жители Кировского района. Отключение пройдет с 10.00 до 17.00 часов по следующим адресам:

  • ул. Салавата 3, 11/1, 13, 15, 15/1, 15/2, 17, 19/1.
  • ул. Расулева.
  • ул. Проспект Салавата Юлаева 1.
  • ул. Салавата 1, 1а, 5, 7, 7а, 9, 9/1, 2, 4, 4/2, 6, 12, 16, 18, 20.
  • ул. Павлуновского 10.
  • ул. Цюрупы 2, 2а, 2б.
  • ул. Аджарская 12, 12а, 14, 16, 3б, 15.
  • ул. Благовещенская 1а.
  • пер. Труниловский 8.
  • ул. Тукаева 48.
  • ул. Тукаева 50.
  • ул. Расулева 4.
  • ул. Расулева 6.
  • ул. Проспект Салавата Юлаева 1.
  • ул. Цюрупы 2.
  • ул. Салавата 3.
  • ул. Павлуновского 9.

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