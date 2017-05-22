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06:55 (мск), источник: РБК

Цена нефти марки Brent впервые за месяц поднялась выше $54

Стоимость барреля нефти марки Brent впервые за месяц превысила отметку в 54 доллара. Это объясняется ожиданиями дальнейшего снижения уровня добычи основными игроками рынка.

Источник: Reuters

В ходе торгов в Лондоне баррель североморской Brent впервые с 19 апреля превысил отметку в 54 доллара. На максимуме цена достигала отметки в $54,17.

Как сообщает агентство Reuters, рост цен объясняется ожиданиями встречи представителей стран ОПЕК и России, которая намечена на 25 мая.

Как предполагается, на ней стороны могут договориться о сокращении добычи до 1,8 млн баррелей в день до марта 2018 года.

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17 мая Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) опубликовало прогноз, в соответствии с которым продление странами ОПЕК и примкнувшими к соглашению государствами вне картеля может привести к росту цен до $55,5 по итогам 2017 года.

При этом аналитики АКРА не видят угрозы со стороны не присоединившихся к соглашению по сокращению добычи США. По оценке заместителя директора агентства Василия Тануркова, прогнозируемый рост себестоимости сланцевой добычи в США выше текущего показателя в $59 за барр. делает нерентабельным реактивный рост сланцевой добычи при мировых ценах ниже $60 за барр.

Комментарии
1
Аркадий Резепов
А нам все равно.
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