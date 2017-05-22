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07:43 (мск), источник: Om1.ru

Зарплаты чиновников обошлись бюджету Омской области в полмиллиарда

Эту сумму выплатили за три месяца примерно 3,5 тысячи государственных служащих.

За первый квартал 2017 года численность государственных гражданских служащих Омской области составила в среднем 3408,3 человека. Как сообщает «Омский вестник», на заработную плату для них ушло 527,8 миллиона рублей.

Хотя численность чиновников по сравнению с первым кварталом прошлого года сократилась на 2,6%, расходы на их содержание выросли на 0,2%. Впрочем, это повышение может быть связано с инфляцией.

Простые подсчёты показывают: среднемесячные расходы на чиновника составили 51,6 тысячи рублей. Сюда входят как зарплата, так и выплаты работодателя за служащего в пенсионный фонд и фонд социального страхования, а также налоговые отчисления. Отметим, что доходы госслужащих сильно варьируются — от минимальных на низших должностях до впечатляющие высоких на высших.

Региональному правительству подведомственны многочисленные государственные учреждения Омской области — от Управления дорожного хозяйства до многочисленных центров по оказанию социальных услуг населению. В них по состоянию на 1 апреля 2017 года работал в среднем 71 541 человек. Расходы на содержание этих сотрудников составили 5,53 миллиарда рублей и за год выросли на 12,3%.

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