Зарплаты чиновников обошлись бюджету Омской области в полмиллиарда
Эту сумму выплатили за три месяца примерно 3,5 тысячи государственных служащих.
Эту сумму выплатили за три месяца примерно 3,5 тысячи государственных служащих.
За первый квартал 2017 года численность государственных гражданских служащих Омской области составила в среднем 3408,3 человека. Как сообщает «Омский вестник», на заработную плату для них ушло 527,8 миллиона рублей.
Хотя численность чиновников по сравнению с первым кварталом прошлого года сократилась на 2,6%, расходы на их содержание выросли на 0,2%. Впрочем, это повышение может быть связано с инфляцией.
Простые подсчёты показывают: среднемесячные расходы на чиновника составили 51,6 тысячи рублей. Сюда входят как зарплата, так и выплаты работодателя за служащего в пенсионный фонд и фонд социального страхования, а также налоговые отчисления. Отметим, что доходы госслужащих сильно варьируются — от минимальных на низших должностях до впечатляющие высоких на высших.
Региональному правительству подведомственны многочисленные государственные учреждения Омской области — от Управления дорожного хозяйства до многочисленных центров по оказанию социальных услуг населению. В них по состоянию на 1 апреля 2017 года работал в среднем 71 541 человек. Расходы на содержание этих сотрудников составили 5,53 миллиарда рублей и за год выросли на 12,3%.