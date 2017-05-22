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07:30 (мск), источник: VN.ru

Почти 2 млрд рублей получили аграрии на посевную

Около двух миллиардов рублей власти Новосибирской области выделили аграриям на проведение весенних полевых работ. Как проходит посевная в Искитимском районе, узнали корреспонденты ОТС.

Источник: VN.ru

У аграриев Искитимского района работа идет полным ходом — на полях уже производят подкормку, обрабатывают от вредителей и болезней, применяют стимуляторы роста, чтобы урожай был достойным.

Зерновые остались на уровне прошлого года — семь тысяч гектаров. В этом году мы добавили еще 535 га рапса, увеличили посевы гречки до 1,5 тысяч гектаров. В прошлом году было 400 га, — рассказал директор сельхозпредприятия Владимир Засыпкин.

В прошлом году хозяйство приобрело пивоваренный ячмень. Спрос на культуру есть, и есть уже первые заказчики — Новосибирск, Барнаул и другие города. Всего в области осенью посеяли 70 тысяч гектаров озимых культур, однако не везде растения зиму пережили благополучно. Например, в одном из хозяйств Искитимского района 300 гектаров придется пересеять.

В этом районе процент гибели озимых несколько выше чем в среднем по области. А это влечет за собой дополнительный объем работ, следовательно, и расходы.

Диверсификация — вот приоритет в работе аграриев. Надо засеивать поля различными культурами, тогда доход будет больше.

— В этом году будет посеяно больше 36 тысяч гектаров гречки, это маржинальная культура. Увеличены посевы рапса, подсолнечника, впервые на территории области будет посеяно более девяти тысяч га сои, — говорит министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин.

Яровых культур будет посеяно 9,5 тысяч гектаров. В этом сезоне увеличится насыщенность почвы минеральными удобрениями — десять кг на гектар против восьми с половиной в прошлом. Внесено больше органических удобрений. Полевые работы должны завершить к десятому июля. Не забывают в хозяйствах и о животноводстве. Все больше фермеров переходят на беспастбищное содержание. Коровы получают свежую траву с весны до осени вместо силоса — так можно увеличить надои молока на 20 литров. В регионе лидеры по такому содержанию — Маслянинский, Каргатский, Баганский и Искитимский районы.м.

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