12 развязок МКАД получили архитектурную подсветку

12 въездов в Москву украсили архитектурно-художественной подсветкой. Подсветку получили мосты и развязки МКАД с вылетными магистралями. На шести из 12 ворот в город, в том числе на Варшавском и Ленинградском шоссе, организовали ландшафтное освещение зеленых островков внутри развязок.

Архитектурно-художественную подсветку получили ворота в город — пересечения МКАД со следующими магистралями:

Варшавским шоссе;.

Ленинским проспектом;.

Можайским шоссе;.

Рублевским шоссе;.

Ленинградским шоссе;.

Ярославским шоссе;.

Каширским шоссе (мосты, развязки);.

Новорижским шоссе (мосты, развязки);.

Волоколамским шоссе (мосты, развязки);.

Куркинским шоссе (мосты, развязки);.

Дмитровским шоссе (мосты, развязки);.

Щелковским шоссе (мосты и развязки).

«Если на улицах города мы используем желтые лампы, то на въездных группах автомагистралей свет белый — холодного и теплого оттенков», — пояснил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Павел Ливинский.

Колонны мостовых сооружений на воротах в город подсвечены теплым белым светом, а пролетные конструкции — холодным. Деревья и кустарники подсвечиваются снизу специальными лампами — также холодным белым светом. Оттенок подсветки зданий зависит от цвета и архитектуры самих домов. В дни городских и государственных праздников включается динамический режим иллюминации с яркими цветами.

Где появится подсветка в этом году

В этом году на пересечении МКАД с Каширским шоссе появится ландшафтная подсветка, а на Щелковском шоссе подсветят здания, прилегающие к Московской кольцевой автодороге. Также здания получат архитектурную подсветку на Рязанском проспекте и шоссе Энтузиастов.