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10:45 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

12 развязок МКАД получили архитектурную подсветку

В этом году также подсветят здания у Московской кольцевой автодороги вдоль Щелковского шоссе, Рязанского проспекта и шоссе Энтузиастов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

12 въездов в Москву украсили архитектурно-художественной подсветкой. Подсветку получили мосты и развязки МКАД с вылетными магистралями. На шести из 12 ворот в город, в том числе на Варшавском и Ленинградском шоссе, организовали ландшафтное освещение зеленых островков внутри развязок.

Архитектурно-художественную подсветку получили ворота в город — пересечения МКАД со следующими магистралями:

  • Варшавским шоссе;.
  • Ленинским проспектом;.
  • Можайским шоссе;.
  • Рублевским шоссе;.
  • Ленинградским шоссе;.
  • Ярославским шоссе;.
  • Каширским шоссе (мосты, развязки);.
  • Новорижским шоссе (мосты, развязки);.
  • Волоколамским шоссе (мосты, развязки);.
  • Куркинским шоссе (мосты, развязки);.
  • Дмитровским шоссе (мосты, развязки);.
  • Щелковским шоссе (мосты и развязки).

«Если на улицах города мы используем желтые лампы, то на въездных группах автомагистралей свет белый — холодного и теплого оттенков», — пояснил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Павел Ливинский.

Колонны мостовых сооружений на воротах в город подсвечены теплым белым светом, а пролетные конструкции — холодным. Деревья и кустарники подсвечиваются снизу специальными лампами — также холодным белым светом. Оттенок подсветки зданий зависит от цвета и архитектуры самих домов. В дни городских и государственных праздников включается динамический режим иллюминации с яркими цветами.

Где появится подсветка в этом году

В этом году на пересечении МКАД с Каширским шоссе появится ландшафтная подсветка, а на Щелковском шоссе подсветят здания, прилегающие к Московской кольцевой автодороге. Также здания получат архитектурную подсветку на Рязанском проспекте и шоссе Энтузиастов.

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