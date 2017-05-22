12 развязок МКАД получили архитектурную подсветку
В этом году также подсветят здания у Московской кольцевой автодороги вдоль Щелковского шоссе, Рязанского проспекта и шоссе Энтузиастов.
В этом году также подсветят здания у Московской кольцевой автодороги вдоль Щелковского шоссе, Рязанского проспекта и шоссе Энтузиастов.
12 въездов в Москву украсили
«Если на улицах города мы используем желтые лампы, то на въездных группах автомагистралей свет белый — холодного и теплого оттенков», — пояснил руководитель департамента
Колонны мостовых сооружений на воротах в город подсвечены теплым белым светом, а пролетные конструкции — холодным. Деревья и кустарники подсвечиваются снизу специальными лампами — также холодным белым светом. Оттенок подсветки зданий зависит от цвета и архитектуры самих домов. В дни городских и государственных праздников включается динамический режим иллюминации с яркими цветами.
Где появится подсветка в этом году
В этом году на пересечении МКАД с Каширским шоссе появится ландшафтная подсветка, а на Щелковском шоссе подсветят здания, прилегающие к Московской кольцевой автодороге. Также здания получат архитектурную подсветку на Рязанском проспекте и шоссе Энтузиастов.