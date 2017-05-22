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07:48 (мск), источник: Profinance.kz

РК необходимо искать новые источники роста экономики — эксперт

В Казахстане сохраняется эффект низкой базы.

Правительству необходимо найти новые источники роста экономики страны. Такое мнение высказал в ходе заседания правительства министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает Today.kz.

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«Сохраняющаяся неопределенность на мировых товарных и финансовых рынках является доминирующим фактором, который заставляет умерять наши ожидания на оставшийся период. Позитивная динамика за первые четыре месяца не должна вызывать иллюзий или предпосылок к тому, что такая же динамика может быть сохранена без активизации работы госаппарата», — заявил он.

Глава ведомства напомнил, что в течение первых пяти месяцев 2016 года наблюдалось падение ВВП на 0,2 процента.

Сулейменов отметил, что в РК до сих пор сохраняется эффект низкой базы.

«То есть, к первому полугодию этот эффект будет полностью исчерпан и, соответственно, новые источники роста нам необходимо будет изыскивать с тем, чтобы рост, планируемый минимум в 2,5 процента, по итогам года был достигнут», — заключил Сулейменов.

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РК необходимо искать новые источники роста экономики - эксперт
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