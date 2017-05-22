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08:01 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Главы избирательных комиссий Новосибирской области отчитались о доходах

Глава горизбиркома Новосибирска Тамара Краткая задекларировала 2,79 млн рублей, глава областного избиркома Ольга Благо задекларировала 15,3 млн рублей.

Главы избирательных комиссий Новосибирской области отчитались о доходах, декларации опубликованы на сайте избирательных органов.

Глава избирательной комиссии Новосибирска Тамара Краткая заработала 2,79 млн рублей, её по-прежнему принадлежит квартира площадью 64,2 кв. м., восемь соток земли, место на парковке и автомобиль Mitsubishi ASX20.

Глава областного избиркома Ольга Благо задекларировала 15,3 млн рублей дохода. Сумма сложилась, в том числе, из продажи земельных участков и жилого дома. В собственности Благо квартира площадью 35,7 квадратных метров и автомобиль «Шкода Ети. В пользовании — две квартиры и парковка.

Ранее были опубликованы декларации депутатов Заксобрания, мэра и работников муниципалитета.

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