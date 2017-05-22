Главы избирательных комиссий Новосибирской области отчитались о доходах
Глава горизбиркома Новосибирска Тамара Краткая задекларировала 2,79 млн рублей, глава областного избиркома Ольга Благо задекларировала 15,3 млн рублей.
Глава горизбиркома Новосибирска Тамара Краткая задекларировала 2,79 млн рублей, глава областного избиркома Ольга Благо задекларировала 15,3 млн рублей.
Главы избирательных комиссий Новосибирской области отчитались о доходах, декларации опубликованы на сайте избирательных органов.
Глава избирательной комиссии Новосибирска Тамара Краткая заработала 2,79 млн рублей, её
Глава областного избиркома Ольга Благо задекларировала 15,3 млн рублей дохода. Сумма сложилась, в том числе, из продажи земельных участков и жилого дома. В собственности Благо квартира площадью 35,7 квадратных метров и автомобиль «Шкода Ети. В пользовании — две квартиры и парковка.
Ранее были опубликованы декларации депутатов Заксобрания, мэра и работников муниципалитета.