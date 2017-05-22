В Новосибирскую область не пустили 145 тонн овощей и черешни, об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Новосибирской области.

В минувшую неделю в регион пытались ввезти суммарно 145 тонн овощей и фруктов. Среди них 20 тонн казахстанской свежей моркови, 19,1 тонн узбекской и 20 тонн казахстанской свежей черешни, 42 тонны киргизского и 40 тонн казахстанского репчатого лука, а также 2 тонны казахстанских кабачков и огурцов из Казахстана и Кыргызстана.

При проверке партии выяснилось, что груз не имел маркировки и частично документов, которые бы подтверждали безопасность.

Инспекторы Россельхознадзора запретили ввоз овощей и ягод. Грузы возвращены отправителям в республики Казахстан и Кыргызстан.