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08:11 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирскую область не пустили 145 тонн овощей и черешни

Груз овощей и ягод пытались ввезти в Новосибирск из республик СНГ, в итоге его отправили отправителю, рассказали в Россельхознадзоре.

В Новосибирскую область не пустили 145 тонн овощей и черешни, об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Новосибирской области.

В минувшую неделю в регион пытались ввезти суммарно 145 тонн овощей и фруктов. Среди них 20 тонн казахстанской свежей моркови, 19,1 тонн узбекской и 20 тонн казахстанской свежей черешни, 42 тонны киргизского и 40 тонн казахстанского репчатого лука, а также 2 тонны казахстанских кабачков и огурцов из Казахстана и Кыргызстана.

При проверке партии выяснилось, что груз не имел маркировки и частично документов, которые бы подтверждали безопасность.

Инспекторы Россельхознадзора запретили ввоз овощей и ягод. Грузы возвращены отправителям в республики Казахстан и Кыргызстан.

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