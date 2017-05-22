Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
«Это тупик»: Греф о санкциях в России
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
"Распил и откат": ГД о причинах поломки украинского фрегата
Прилепин: трупы бойцов ВСУ увозят из ДНР составами
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
"Пешком или на татарских таксистах": украинцы едут в Крым - СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
860 лет назад родился Cид Вишес
8«Суперлюди» Японии
08:16 (мск), источник: АиФ Омск

В транспортной схеме Омска будет предусмотрено не больше одной пересадки

Разработчики плана пассажирских перевозок решили отказаться от подвозящих маршрутов.

Добраться в любую точку Омска можно будет совершив не больше одной пересадки. Как сообщает «НГС. Омск» разработчики транспортной схемы Омска из Санкт-петербургского государственного университета решили отказаться от так называемого подвозящего транспорта. Такое решение продиктовано тем соображением, что в Омске нет развитой трамвайной сети или подземки.

«Ранее я упоминал, что на первый взгляд в Омске слишком много автобусов по сравнению с другими городами, но меня неправильно поняли. Это только на первый взгляд. Не исключено, что количество транспорта может и сохраниться, если это окажется целесообразным», — цитирует издание слова доцента СпбГУ и разработчика схемы Александра Крылатова.

Основой будущих перевозок станет транспорт большой вместимости, который будет ходить через весь город.

Напомним, что в настоящее время продолжается исследование пассажиропотока, которое проводят сотрудники и студенты СибАДИ, которые выступают подрядчиками победителя конкурса из Петербурга. Полученные данные позволят экспертам уже более точно определиться с выбором тех маршрутов, которые появятся в сентябре.

Ранее два университета (СибАДИ и СпбГУ) боролись за право разработать маршрутную сеть Омска, но СибАДИ был исключён из конкурса по формальным основаниям: омский вуз представил копию недействующего устава. В итоге победитель был выбран из одного соискателя — СпбГУ, 10 сотрудников которого и займутся разработкой схемы.

Кстати, новая транспортная схема, которая появится в сентябре 2017 года, подразумевает отмену всех прежних маршрутов и проведение конкурса на право организации перевозок на всех новых объявленных маршрутах. Тем не менее, в департаменте транспорта ранее сообщали, что высока вероятность, что часть привычных автобусных маршрутов будет сохранена.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
По центру Красноярска гуляет чудак в костюме зеркала
Швеция в 10-й раз стала чемпионом мира по хоккею
В Кремле отреагировали на сообщения о визите Путина во Францию
Форвард сборной России стал лучшим бомбардиром ЧМ по хоккею
Совбез России оценил ущерб от вируса WannaCry
КНДР назвала успешным испытание баллистической ракеты
Цена барреля нефти марки Brent превысила $54 впервые за месяц
«Реал» стал чемпионом Испании впервые с 2012 года
Спорт
Лундквист остановил канадцев: шведы стали чемпионами мира Шведские хоккеисты, во многом благодаря надежной игре вратаря Хенрика Лундквиста, стали победителями чемпионата мира, проходившего в Кельне и Париже
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Какое жилье сложно продать?
Риелторы прогнозируют рост цен на жилье в Санкт-Петербурге
Дума рассмотрит снижение тарифов ЖКХ для квартир без счетчиков
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь