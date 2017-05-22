В транспортной схеме Омска будет предусмотрено не больше одной пересадки

Добраться в любую точку Омска можно будет совершив не больше одной пересадки. Как сообщает «НГС. Омск» разработчики транспортной схемы Омска из Санкт-петербургского государственного университета решили отказаться от так называемого подвозящего транспорта. Такое решение продиктовано тем соображением, что в Омске нет развитой трамвайной сети или подземки.

«Ранее я упоминал, что на первый взгляд в Омске слишком много автобусов по сравнению с другими городами, но меня неправильно поняли. Это только на первый взгляд. Не исключено, что количество транспорта может и сохраниться, если это окажется целесообразным», — цитирует издание слова доцента СпбГУ и разработчика схемы Александра Крылатова.

Основой будущих перевозок станет транспорт большой вместимости, который будет ходить через весь город.

Напомним, что в настоящее время продолжается исследование пассажиропотока, которое проводят сотрудники и студенты СибАДИ, которые выступают подрядчиками победителя конкурса из Петербурга. Полученные данные позволят экспертам уже более точно определиться с выбором тех маршрутов, которые появятся в сентябре.

Ранее два университета (СибАДИ и СпбГУ) боролись за право разработать маршрутную сеть Омска, но СибАДИ был исключён из конкурса по формальным основаниям: омский вуз представил копию недействующего устава. В итоге победитель был выбран из одного соискателя — СпбГУ, 10 сотрудников которого и займутся разработкой схемы.

Кстати, новая транспортная схема, которая появится в сентябре 2017 года, подразумевает отмену всех прежних маршрутов и проведение конкурса на право организации перевозок на всех новых объявленных маршрутах. Тем не менее, в департаменте транспорта ранее сообщали, что высока вероятность, что часть привычных автобусных маршрутов будет сохранена.