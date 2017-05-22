Саудовская Аравия вложит $100 млн в фонд Иванки Трамп

В Саудовской Аравии подданному не позволили назвать свою дочь в честь Иванки Трамп

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты вложат в фонд дочери президента США Дональда Трампа Иванки $100 млн.

По данным CNN, фонд был создан для помощи женщинам-предпринимателям на Ближнем Востоке по инициативе Иванки Трамп, которая впервые заявила о его основании в апреле в Германии. Управляет фондом не сама Иванка, а Всемирный банк, передает РИА «Новости».

CNN отмечает, что во время предвыборной гонки в США Трамп неоднократно критиковал Хиллари Клинтон за то, что ее благотворительная организация финансировалась из Саудовской Аравии. Эту страну Трамп называл тогда одним из государств, желающих видеть в женщинах рабов.