Саудовская Аравия вложит $100 млн в фонд Иванки Трамп
Созданная дочерью президента США организация находится под контролем Всемирного банка.
Созданная дочерью президента США организация находится под контролем Всемирного банка.
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты вложат в фонд дочери президента США Дональда Трампа Иванки $100 млн.
По данным CNN, фонд был создан для помощи
CNN отмечает, что во время предвыборной гонки в США Трамп неоднократно критиковал Хиллари Клинтон за то, что ее благотворительная организация финансировалась из Саудовской Аравии. Эту страну Трамп называл тогда одним из государств, желающих видеть в женщинах рабов.