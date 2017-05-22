Fitch повысило рейтинг Красноярского края с негативного на стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по долгосрочным рейтингам Красноярского края в иностранной и национальной валюте с «негативного» на «стабильный». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечено улучшение бюджетных показателей региона. По мнению аналитиков, это связано с высоким ростом налоговых поступлений (на 14%) и сдерживанием текущих расходов в 2016 году.

«В 2016 году дефицит бюджета снизился до 7% от всех доходов, что является самым низким показателем с 2012 года. Fitch ожидает, что дефицит бюджета Красноярского края продолжит сокращаться в среднесрочной перспективе, несмотря на рост капитальных расходов в 2017—2018 годах», — говорится в релизе на сайте правительства.

Ранее два известных международных агентства Moody’s и Standard & Poor’s также повысили прогноз по кредитным рейтингам Красноярского края с «негативного» на «стабильный».

Компания Fitch Ratings основана в 1913 году. Предоставляет мировым кредитным рынкам независимые и ориентированные на перспективу оценки кредитоспособности, аналитические исследования и данные. Оперирует рейтинговой шкалой от «AAA» (наивысший уровень кредитоспособности) до «D» (дефолт).