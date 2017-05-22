Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Китай объявил об прорыве, который повлияет на мировую энергетику
Звезда сериала «Кухня» призналась во второй беременности
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Трупы бойцов ВСУ вывозят из Донбасса составами – Прилепин
В РФ не исключили "великого украинского файервола"
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
"Пешком или на татарских таксистах": украинцы едут в Крым - СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
860 лет назад родился Cид Вишес
8«Суперлюди» Японии
08:05 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Fitch повысило рейтинг Красноярского края с негативного на стабильный

Отмечено улучшение бюджетных показателей региона.

Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по долгосрочным рейтингам Красноярского края в иностранной и национальной валюте с «негативного» на «стабильный». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечено улучшение бюджетных показателей региона. По мнению аналитиков, это связано с высоким ростом налоговых поступлений (на 14%) и сдерживанием текущих расходов в 2016 году.

«В 2016 году дефицит бюджета снизился до 7% от всех доходов, что является самым низким показателем с 2012 года. Fitch ожидает, что дефицит бюджета Красноярского края продолжит сокращаться в среднесрочной перспективе, несмотря на рост капитальных расходов в 2017—2018 годах», — говорится в релизе на сайте правительства.

Ранее два известных международных агентства Moody’s и Standard & Poor’s также повысили прогноз по кредитным рейтингам Красноярского края с «негативного» на «стабильный».

Компания Fitch Ratings основана в 1913 году. Предоставляет мировым кредитным рынкам независимые и ориентированные на перспективу оценки кредитоспособности, аналитические исследования и данные. Оперирует рейтинговой шкалой от «AAA» (наивысший уровень кредитоспособности) до «D» (дефолт).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
В Красноярске мотоциклист получил травмы в ДТП с внедорожником
Швеция в 10-й раз стала чемпионом мира по хоккею
В Кремле отреагировали на сообщения о визите Путина во Францию
Форвард сборной России стал лучшим бомбардиром ЧМ по хоккею
Совбез России оценил ущерб от вируса WannaCry
КНДР назвала успешным испытание баллистической ракеты
Цена барреля нефти марки Brent превысила $54 впервые за месяц
«Реал» стал чемпионом Испании впервые с 2012 года
Спорт
Лундквист остановил канадцев: шведы стали чемпионами мира Шведские хоккеисты, во многом благодаря надежной игре вратаря Хенрика Лундквиста, стали победителями чемпионата мира, проходившего в Кельне и Париже
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Какое жилье сложно продать?
Риелторы прогнозируют рост цен на жилье в Санкт-Петербурге
Дума рассмотрит снижение тарифов ЖКХ для квартир без счетчиков
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь