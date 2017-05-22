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08:22 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области растет число предприятий молочной отрасли

В Челябинской области с начала года в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах надоено 61 тысяча тонн молока. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: AP 2017

Как пояснил первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин, такая тенденция отмечается уже не первый год, она связана с ростом молочной продуктивности животных. С начала года в среднем от каждой коровы получено 1786 кг молока, это на 202 кг выше, чем в прошлом году.

В 20 предприятиях Челябинской области удалось надоить больше двух тонн молока от каждой коровы. Среди них на лидирующих позициях СПК «Подовинное» Октябрьского района, ОАО Племзавод «Россия» Сосновского района, крестьянское хозяйство «Карсакбаев К. Б.» Агаповского района и СПК «Коелгинское» Еткульского района.

Предприятия мясной промышленности также показывают высокие результаты. С начала года произведено 160 тысяч тонн мяса всех видов, в том числе 37 тысяч тонн свинины — на 23% больше, чем в прошлом году. Среднесуточные привесы в свиноводстве — на ООО «Ромкор» и на свинокомплексах ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» — больше 600 граммов на голову. На птицефабриках произведено 118 тысяч тонн мяса птицы и 510 миллионов яиц.

По словам Александра Завалищина, положительная динамика в отрасли животноводства формируется за счёт двух основных факторов: стали лучше кормить и содержать животных, и значительно улучшилась работа по воспроизводству стада.

Задачи на ближайший период для отрасли животноводства: перевести скот на пастбищное содержание без потери продуктивности; обеспечить раздой новотельных коров; не снижать контроля над работой по воспроизводству стада; обеспечить своевременную заготовку кормов и ремонт животноводческих помещений.

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