В Челябинской области растет число предприятий молочной отрасли

Как пояснил первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин, такая тенденция отмечается уже не первый год, она связана с ростом молочной продуктивности животных. С начала года в среднем от каждой коровы получено 1786 кг молока, это на 202 кг выше, чем в прошлом году.

В 20 предприятиях Челябинской области удалось надоить больше двух тонн молока от каждой коровы. Среди них на лидирующих позициях СПК «Подовинное» Октябрьского района, ОАО Племзавод «Россия» Сосновского района, крестьянское хозяйство «Карсакбаев К. Б.» Агаповского района и СПК «Коелгинское» Еткульского района.

Предприятия мясной промышленности также показывают высокие результаты. С начала года произведено 160 тысяч тонн мяса всех видов, в том числе 37 тысяч тонн свинины — на 23% больше, чем в прошлом году. Среднесуточные привесы в свиноводстве — на ООО «Ромкор» и на свинокомплексах ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» — больше 600 граммов на голову. На птицефабриках произведено 118 тысяч тонн мяса птицы и 510 миллионов яиц.