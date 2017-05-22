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09:26 (мск), источник: АиФ Волгоград

Худрук НЭТа стал самым богатым деятелем культуры в Волгоградской области

Мириан Джангишерашвили имеет две квартиры, дом и автомобиль Lexus.

Художественный руководитель Нового экспериментального театра заработал в 2016 году 7 017 624 рублей и стал самым обеспеченным деятелем культуры в Волгоградской области.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на декларацию о доходах, Мириан Джангишерашвили (псевдоним Отар) ездит на автомобиле Lexus RX 570, владеет двумя квартирами, площадь одной из которых составляет 100 квадратных метров, а другой — 51,7 квадратных метра, а также имеет частный дом площадью 159 квадратных метров.

Добавим, что из остальных 22 руководителей волгоградских учреждений культуры, отчитавшихся о своих доходах, 11 человек заработали чуть больше миллиона рублей, а остальные — около 500 000 рублей.

Напомним, что губернатор Волгоградской области заработал в 2016 году 4,7 миллиона рублей, а его супруга — 23,5 миллиона рублей.

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