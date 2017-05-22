Нацбанк повысил курс евро

Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2947,86 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,613 грн за 10 рублей.

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на понедельник, 22 мая, на уровне 2636,96 гривен за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.