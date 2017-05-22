Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Инфекционисты напомнили, чем опасны суши
Шепелев заявил, что их с Фриске сын не должен отвечать за 22 млн
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Трупы бойцов ВСУ вывозят из Донбасса составами – Прилепин
В РФ не исключили "великого украинского файервола"
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
1080 лет парку Лос-Гласьярес
860 лет назад родился Cид Вишес
10:01 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Нацбанк повысил курс евро

Как сообщается на сайте регулятора, курс евро на понедельник, 22 мая, установлен на уровне 2947,86 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,613 грн за 10 рублей.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на понедельник, 22 мая, на уровне 2636,96 гривен за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2947,86 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,613 грн за 10 рублей.

Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — «ПриватБанк».

Ранее глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Курс валют
$
Доллар США ЦБ
57.1602   -0.31
$
Доллар США ММВБ
56.4775   -0.42
Евро ЦБ
63.6479   -0.35
Евро ММВБ
63.1700   -0.66
Порошенко 'перегнул': как УПЦ МП спасли одним звонком из Госдепа
Швеция в 10-й раз стала чемпионом мира по хоккею
В Кремле отреагировали на сообщения о визите Путина во Францию
С утра пораньше: сборная России прилетела в Москву с бронзой ЧМХ
Совбез России оценил ущерб от вируса WannaCry
Суд отправил Меламеда и Понурова под домашний арест на полгода
Цена барреля нефти марки Brent превысила $54 впервые за месяц
Гендиректор Ford Марк Филдс может уйти в отставку
Спорт
Лундквист остановил канадцев: шведы стали чемпионами мира Шведские хоккеисты, во многом благодаря надежной игре вратаря Хенрика Лундквиста, стали победителями чемпионата мира, проходившего в Кельне и Париже
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
В Италии бесплатно отдают несколько древних замков
Ипотечники начали голодовку в офисе «Абсолют-банка»
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Собчак и Виторган показали подросшего сына (фото) Телеведущая отреагировала на жесткую критику «хейтеров».
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь