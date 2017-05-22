В Башкирии подписаны соглашения с новыми резидентами территорий опережающего социально-экономического развития

На ТОСЭР «Кумертау» зарегистрированы сразу два новых юридических лица, созданных в марте 2017 года, — это ООО «Ойлтиммаш» — производство нефтепромыслового оборудования, и ООО «БашИнком 1» — производство минеральных удобрений.

На ТОСЭР «Белебей» соглашение заключено с ООО НПП «АММА», занимающимся производством металлоконструкций с 2016 года.

Реализация этих инвестпроектов позволит привлечь более 600 млн рублей инвестиций и создать порядка 1200 рабочих мест.