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08:44 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии подписаны соглашения с новыми резидентами территорий опережающего социально-экономического развития

УФА, 22 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане подписаны соглашения еще с тремя резидентами территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Белебей» и «Кумертау». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития республики.

На ТОСЭР «Кумертау» зарегистрированы сразу два новых юридических лица, созданных в марте 2017 года, — это ООО «Ойлтиммаш» — производство нефтепромыслового оборудования, и ООО «БашИнком 1» — производство минеральных удобрений.

На ТОСЭР «Белебей» соглашение заключено с ООО НПП «АММА», занимающимся производством металлоконструкций с 2016 года.

Реализация этих инвестпроектов позволит привлечь более 600 млн рублей инвестиций и создать порядка 1200 рабочих мест.

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