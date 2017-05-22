ЕНПФ отчитался об увеличении объема пенсионных накоплений
С 1 июля 2017 года пенсионные выплаты повысятся на 11 процентов, передает
С 1 июля 2017 года пенсионные выплаты повысятся на 11 процентов, передает
По состоянию на 1 мая общая сумма пенсионных накоплений составила 6,93 трлн тенге. 1 января 2017 года объем накоплений составлял 6,69 трлн тенге.
«Общая сумма пенсионных поступлений за 4 месяца 2017 года составила 240 млрд тенге. В то же время сумма пенсионных выплат из ЕНПФ за этот же период составила 91,3 млрд тенге, в том числе переводы в страховые организации 8,03 млрд тенге. Для сравнения, за аналогичный период 2016 года сумма поступлений составила 219,7 млрд тенге и выплат — 73,23 млрд тенге», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2017 года повышается размер выплат для пенсионеров и инвалидов 1 и 2 групп.
С 1 июля 2017 года годовой размер выплаты составит 937 тысяч тенге, тогда как с 1 января 2017 года эта сумма составляет 833 тысячи тенге. Таким образом, пенсионные выплаты повысятся на 11%.