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09:18 (мск), источник: СуперОмск

Григорян и Авеян получили три контракта на ремонт омских дорог

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска определило подрядчиков по ремонту трех улиц.

Источник: РИА "Новости"

Два контракта достались фирме «РосСтройГрупп» Арабо Григоряна. В тендере на лот по ул. 33-й Северной она соревновалась со «Стройтрастом» Армана Акопяна и выиграла с ценой 23 111 706 рублей (снижение на 1% от начальной цены контракта). В торгах по ул. Граничной «РосСтройГрупп» обошел ДРСУ № 2 и тот же «Стройтраст», показав более существенное снижение в 18% — до 6 164 771 рублей.

На прошлой неделе, отметим, фирма Григоряна получила контракты на ремонт улицы Заозерной от проспекта Королева с учетом путепровода (56 148 816 рублей) и Госпитальной от 11-й Ремесленной до путепровода (13 741 789 рублей).

Еще один тендер выиграла СПК «Дорстрой» Нвера Авеяна. В борьбе за работы на ул. 6-й Станционной компания обошла все тот же «Стройтраст», заявив цену в 29 780 159 рублей, что на 1% меньше начальной. В портфеле заказов на этот год «Дорстрой» уже имеет ремонт ул. Гашека от Машиностроительной до Сибирского проспекта (16 224 176 рублей).

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