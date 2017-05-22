Электрички с кондиционерами и биотуалетами запустят в Москве

Новые электрички с кондиционерами и биотуалетами начнут курсировать на Рижском и Киевском направлениях Московской железной дороги (МЖД) до конца этого года. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Вагоны будут приспособлены для проезда маломобильных граждан, а также будут оборудованы точками доступа к сети Wi-Fi и камерами. Кроме того, в них появятся места для провоза велосипедов.

«До конца 2017 года Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) полностью обновит парк подвижного состава депо “Нахабино” и частично — депо “Апрелевка”. Новые современные электрички ничем не уступают лучшим зарубежным аналогам», — отметил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В дальнейшем компания планирует ежегодно приобретать около 165 новых вагонов. Таким образом к 2030 году подвижной состав Московского транспортного узла обновят почти на 56 процентов.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2017 года на 12 железнодорожных станциях Казанского, Ярославского, Павелецкого, Рижского и Горьковского направлений МЖД появятся антивандальные туалеты. Они будут приспособлены для маломобильных граждан. Над входом в туалет установят наружное освещение, а также защитные козырьки.