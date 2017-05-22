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09:20 (мск), источник: RNS

Гендиректор Ford Марк Филдс может уйти в отставку

Генеральный директор компании Ford Motor Марк Филдс покинет свой пост в связи с утратой доверия со стороны председателя совета директоров компании Билла Форда и других членов совета, сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

На смену Филдсу придет глава дочернего предприятия компании Ford Smart Mobility Джеймс Хакетт.

По данным источников издания, совет директоров не уверен в лидерских способностях Филдса — «ему не удалось сплотить коллектив вокруг общей миссии и принимать важные решения о стратегии компании».

Кроме того, компанию может покинуть вице-президент по связям с общественностью Рэй Дэй, а на смену ему придет Марк Труби, который занимает такую же должность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Представитель компании не подтверждает информацию источников, поскольку компания «не комментирует спекуляции или слухи», пишет издание.

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