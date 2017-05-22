Гендиректор Ford Марк Филдс может уйти в отставку

На смену Филдсу придет глава дочернего предприятия компании Ford Smart Mobility Джеймс Хакетт.

По данным источников издания, совет директоров не уверен в лидерских способностях Филдса — «ему не удалось сплотить коллектив вокруг общей миссии и принимать важные решения о стратегии компании».

Кроме того, компанию может покинуть вице-президент по связям с общественностью Рэй Дэй, а на смену ему придет Марк Труби, который занимает такую же должность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Представитель компании не подтверждает информацию источников, поскольку компания «не комментирует спекуляции или слухи», пишет издание.