Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Новым эталоном в пластической хирургии стала Иванка Трамп
Опрос показал, сколько россиян считают приемлемым пытки и насилие
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
В Москве нашли 300 площадок под дома для переселенцев
В России закончились деньги на помощь ипотечникам
Трупы бойцов ВСУ вывозят из Донбасса составами – Прилепин
В РФ не исключили "великого украинского файервола"
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12«Евровидение-2017»
14События недели в фотографиях
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
11:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Нового хозяина Фадеевской овощебазы ищут во Владивостоке

Во Владивостоке выставленная на продажу Фадеевская овощебаза дешевеет в цене, сообщает ИА «Дейта».

Этот объект на территории города можно назвать уникальным: большое трехэтажное здание площадью 10 802 кв. м выставлено вместе с земельным участком (более 12 тыс. кв.м), а также подъездным железнодорожным тупиком, что дает уникальную транспортную доступность и возможность развивать бизнес. При этом стоимость объекта снижена по сравнению с последними торгами более чем на 17 млн. рублей: сейчас начальная цена — 203, 4 млн. руб.

Ранее овощебаза включала три объекта, но к настоящему моменту два из них — меньшие по площади — уже приватизированы. Сейчас остался самый крупный объект, который пригоден для разных видов бизнеса.

По условиям аукциона, здесь можно провести реконструкцию и возродить складские, торговые и административные помещения, либо начать новое строительство. Словом, предпринимателям, в том числе, к примеру, сетевым ритейлерам, есть где развернуться. Как рассказали в Агентстве по продаже муниципальных земель и недвижимости, потенциальные покупатели проявляют интерес к объекту.

Аукцион назначен на 15 июня 2017 года. Заявки принимаются до 9 июня.

Также специалисты отмечают: если торги пройдут успешно, объекты получат новых собственников, которые смогут включить их в активный экономический оборот, создать эффективно работающее предприятие. Городская казна при этом пополнится денежными средствами для развития социальной сферы.

Помимо Фадеевской овощебазы на торги выставлены другие нежилые помещения: на улицах Окатовой, Сабанеева, Луговой, Херсонской и в других районах Владивостока.

Михаил Грач.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
"Спартак-Приморье" выиграл международный турнир в Китае
Швеция в 10-й раз стала чемпионом мира по хоккею
Китай попросил у США 100 дней для воздействия на КНДР
С утра пораньше: сборная России прилетела в Москву с бронзой ЧМХ
МВД задержало похитивших более 50 млн рублей хакеров
Суд отправил Меламеда и Понурова под домашний арест
В Таиланде более 20 человек пострадали при взрыве в больнице
Гендиректор Ford Марк Филдс может уйти в отставку
Спорт
Лундквист остановил канадцев: шведы стали чемпионами мира Шведские хоккеисты, во многом благодаря надежной игре вратаря Хенрика Лундквиста, стали победителями чемпионата мира, проходившего в Кельне и Париже
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Скарлетт Йоханссон сыграла Иванку Трамп в вечернем шоу В финале сезона шоу «Субботним вечером в прямом эфире» знаменитые актеры в очередной раз спародировали президента США и его семью
Недвижимость
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
В России закончились деньги на помощь ипотечникам
Власти пояснили, как будут изымать единственное жилье
Власти Крыма планируют отобрать у частников домов на $1 млрд
Леди
7 моделей платьев на выпускной на любой вкус и бюджет До финишной прямой осталось совсем немного времени, так что, если вы все еще не определились с нарядом на выпускной, то пора торопиться.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь