Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Новым эталоном в пластической хирургии стала Иванка Трамп
В Совбезе РФ заявили о запросе из США по вмешательству в выборы
Собчак и Виторган показали подросшего сына (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Чадов нецензурно обратился к Ольге Бузовой с просьбой - СМИ
Прилепин: трупы бойцов ВСУ увозят из ДНР составами
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12«Евровидение-2017»
14События недели в фотографиях
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
11:46 (мск), источник: ТАСС

Строительство участка трассы «Таврида» в Севастополе начнется в ноябре

В текущем году планируется выполнить подготовительные работы, то есть организовать строительную площадку и начать работы по переустройству инженерных коммуникаций.

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Строительство севастопольского участка федеральной трассы «Таврида», которая свяжет город с крупными городами Крыма и Крымским мостом, начнется в ноябре этого года, сообщили ТАСС в департаменте транспорта Севастополя.

«В соответствии с обязательствами правительства Севастополя, принятыми на совещании у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака, объявление конкурсных процедур по определению подрядной организации предусмотрено в сентябре 2017 года. Исходя из этих сроков, к выполнению строительно-монтажных работ по объекту можно будет приступить в ноябре этого года», — отметили в департаменте.

В департаменте транспорта уточнили, что в 2017 году планируется выполнить подготовительные работы, то есть организовать строительную площадку, начать работы по переустройству инженерных коммуникаций, разработке рабочей документации и т. д. На эти цели выделено 764 млн руб., которые будут полностью освоены в этом году.

12 мая в Белогорском районе Крыма был заложен памятный камень, символизирующий начало строительства трассы «Таврида».

Федеральная трасса «Таврида» строится по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Она станет своеобразной связующей нитью возводимого моста через Керченский пролив и Крымского полуострова с материковой Россией. Протяженность четырехполосной трассы, которая пройдет по территории Крыма, составит 237,5 км, общая протяженность с севастопольским участком составит 277,5 км. Окончить строительство дороги планируется к 2020 году, однако движение по некоторым ее участками будет открыто в 2018 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
МЭР оценило влияние будущих переговоров в Вене на рубль и дефицит бюджета
Швеция в 10-й раз стала чемпионом мира по хоккею
Китай попросил у США 100 дней для воздействия на КНДР
С утра пораньше: сборная России прилетела в Москву с бронзой ЧМХ
МВД задержало похитивших более 50 млн рублей хакеров
Суд отправил Меламеда и Понурова под домашний арест
В Таиланде более 20 человек пострадали при взрыве в больнице
Гендиректор Ford Марк Филдс может уйти в отставку
Спорт
Лундквист остановил канадцев: шведы стали чемпионами мира Шведские хоккеисты, во многом благодаря надежной игре вратаря Хенрика Лундквиста, стали победителями чемпионата мира, проходившего в Кельне и Париже
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Скарлетт Йоханссон сыграла Иванку Трамп в вечернем шоу В финале сезона шоу «Субботним вечером в прямом эфире» знаменитые актеры в очередной раз спародировали президента США и его семью
Недвижимость
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
В Петербурге изменят нормы потребления коммунальных услуг
В России закончились деньги на помощь ипотечникам
Власти пояснили, как будут изымать единственное жилье
Леди
7 моделей платьев на выпускной на любой вкус и бюджет До финишной прямой осталось совсем немного времени, так что, если вы все еще не определились с нарядом на выпускной, то пора торопиться.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь