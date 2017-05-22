Минобороны РФ заключило контракт с самарским ракетно-космическим центром «Прогресс»

Министерство обороны Российской Федерации заключило контракт на поставку ракет-носителей «Союз-2». Федеральное ведомство подписало соответствующий договор с ракетно-космическим центром «Прогресс».
Ракета-носитель «Союз-2», которую выпускает самарское предприятие, позволяет выводить космические аппараты на всевозможные типы орбит: низкие, средние, высокоэллиптические, солнечно-синхронные, геопереходные и геостационарные.
Запуск ракет-носителей «Союз-2» планируют осуществлять с космодрома «Плесецк», пишет 63.ру.