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09:39 (мск), источник: НИА Самара

Минобороны РФ заключило контракт с самарским ракетно-космическим центром «Прогресс»

Договор заключен на поставку ракет-носителей «Союз-2».

Министерство обороны Российской Федерации заключило контракт на поставку ракет-носителей «Союз-2». Федеральное ведомство подписало соответствующий договор с ракетно-космическим центром «Прогресс».

Ракета-носитель «Союз-2», которую выпускает самарское предприятие, позволяет выводить космические аппараты на всевозможные типы орбит: низкие, средние, высокоэллиптические, солнечно-синхронные, геопереходные и геостационарные.

Запуск ракет-носителей «Союз-2» планируют осуществлять с космодрома «Плесецк», пишет 63.ру.

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